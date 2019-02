Festhalle soll neue Außenjalousie bekommen

Der Mühlheimer Gemeinderat hat sich in seiner jüngsten Sitzung im Februar erneut mit der Sanierung der Festhalle auseinandergesetzt. Ebenfalls Thema war die Einfriedung öffentlicher Grundstücke.

In Sachen Festhalle diskutierte das Gremium die Installation einer Verdunklungsmöglichkeit. Aufgrund von Sicherheitsbedenken können die bisherigen, innenliegenden Vorhänge nicht mehr benutzt werden. Sie sollen durch außenliegende Jalousien ersetzt werden. Dadurch könne jedoch an der großen Glasfront ein Nachhall-Effekt entstehen, lauteten die Bedenken. Der hauptverantwortliche Planer, Franz Eisele, konnte diese jedoch aus dem Weg räumen. Er verwies auf verlgeichbare Objekte, bei denen die befürchtete Problematik nicht aufgetreten sei. Er gehe davon aus, dass dies auch in Mühlheim nicht der Fall sein werde.

Der Rat einigte sich schließlich auf die Montage einer Außenjalousie mit Elektroantrieb und Wetterstation sowie Innenrollos für die Fluchttüren entlang der Glasfront. Die Kosten dafür betragen rund 25 140 Euro. Wenn die Umrüstung der Fenster für eine Rauch- und Wärmeabzugsanlage notwendig wird, würden dafür weitere Kosten in Höhe von rund 8 425 Euro anfallen. Zwar gehen Planer und die Verwaltung von einem „Bestandschutz“ aus, doch müsse die neue Situation mit einem Brandschutz-Gutachter abgestimmt werden, so Kaltenbach.

Ein schwieriges Thema stand anschließend mit der Einfriedung öffentlicher Grundstücke an. Das Gremium beschloss bei zwei Enthaltungen, als oberstes Maß einer möglichen Befreiung die Vorgaben des baden-württembergischen Nachbarrechtsgesetzes als Maßstab zu nehmen. Das heißt, dass bei sogenannten „toten Einfriedungen“, etwa Zäune und Mauern, 1,50 Meter und bei Hecken 1,80 Meter Abstand gelten. Die neue Regelung hat keine Wirkung auf Entscheidungen der Vergangenheit. Sie umfasst derzeit laufende und zukünftige Fallkonstruktionen.

Wenig erfreulich war die Aussage des Mühlheimer Forstleiters Sebastian Dreher, der den Gemeinderat informierte, dass sich die Rahmenbedingungen auf dem heimischen Holzmarkt zum Teil drastisch geändert hätten. Es gebe einen Einschlagstopp im öffentlichen Bereich.