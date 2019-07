Fanfarenzug stellt sich neu auf

Der Fanfarenzug Mühlheim ist jetzt ein eigener Verein. In der gutbesuchten Gründungsversammlung im Gasthaus „Krone“ trennte sich der Fanfarenzug von der Narrenzunft Mühlheim und ist künftig ein eigenständiger Verein. Dies allerdings erst, wenn er ins Vereinsregister eingetragen ist.

Und diesem dürfte nichts mehr im Wege stehen. Zudem wählten die Fanfarenzügler einen Vorstand, der in Zukunft die Geschicke bestimmen und leiten wird. In einer anschließenden außerordentlichen Hauptversammlung der Narrenzunft Mühlheim wurden die dafür notwendigen Regularien abgearbeitet. Unter den Versammlungsteilnehmern war der 93-jährige Emil Welte, der seit der Gründung 1970 über viele Jahre das Amt des Tambourmajors inne hatte.

Wer von den nicht unbedingt eingeweihten Teilnehmern im Vorfeld geglaubt hatte, es sei eine Versammlung mit viel Zündstoff, der wurde schnell eines Besseren belehrt. Nicht zu übersehen war, dass sich beide, der Fanfarenzug und die Narrenzunft Mühlheim, im Vorfeld in mehreren Sitzungen getroffen hatten und zu einem guten Ergebnis gekommen waren. Unter der Führung von Versammlungsleiter Marius Schulz, der bereits bisher dem Fanfarenzug in der Narrenzunft vorstand, erläuterte dieser den Schritt zur Selbstständigkeit. Einer der Hauptgründe der Trennung war das Erreichen der Steuergrenze für die Gemeinnützigkeit; zudem hatte sich herauskristallisiert, dass sich die Strukturen im Vereinsleben in den vergangenen Jahren verändert haben. Überlegungen, einen Förderverein zu gründen, fanden beim Fanfarenzug keine Mehrheit.

Unter der Wahlleitung von Gemeinderat Oliver Lang, der selbst einmal Tambourmajor war und den ortsabwesenden Bürgermeister vertrat, wurde folgender Vorstand, jeweils einstimmig, gewählt: Vorsitzender Marius Schulz (zwei Jahre), zweiter Vorsitzender Yannik Ruess (ein Jahr), Schriftführer Hendrik Scheunemann (zwei Jahre), Kassier Johannes Klees, Tambourmajor Marius Kalmbach, Zeugwart Rene Fischer, Beisitzer Öffentlichkeitsarbeit Lukas Kalmbach, Beisitzer Frederic Schmid sowie die Kassenprüfer Oliver Raab und Kim Oliver Schöck (alle ein Jahr). Einstimmig war auch die vorgeschlagene Beitragsordnung: 20 Euro für aktive Mitglieder und zehn Euro für passive Mitglieder. Eine einmalige Sicherheitsleistung für die Aktiven beträgt 50 Euro.

Mehrere Sitzungen seien nötig gewesen, bis der Fanfarenzug in die Eigenständigkeit entlassen werden konnte, informierte Zunftmeister Uwe Heßlinger die Versammlung. Die finanzielle Seite konnte ohne Streit und Zank zur Zufriedenheit beider Vereine abgeklärt werden. Nach der Erlangung der Gemeinnützigkeit wird der Fanfarenzug mehr als 33 000 Euro auf dem Konto haben. Diese Summe setzt sich aus dem geteilten Sachvermögen, einem gemeinsamen Sperrkonto und dem Girokonto von Selbsterwirtschaftetem bei der Fasnet und den bisherigen Stadtfesten zusammen.

Bereits fest in der Planung ist der Fanfarenzug Mühlheim beim 50-jährigen Jubiläum, das im kommenden Jahr groß gefeiert werden soll. Der 1970 gegründete neue Verein will am 17. Oktober des kommenden Jahres mit vielen Freunden festen. Dazu haben die Verantwortlichen bereits große Anstrengungen unternommen, wie der Vorsitzende Marius Schulz sagte. Grußworte an den neuen Verein sagten der Vorsitzende des Mühlheimer Vereinsrings, Thomas Kalmbach, und der Tambourmajor Marius Kalmbach.