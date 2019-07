Fürs Nasenabschneiden gab es zwei Gulden

Eine nicht alltägliche Tagung hat zum 15. Mal im Barocksaal im Vorderen Schloss in Mühlheim stattgefunden – und bei der Bevölkerung durchaus Interesse hervorgerufen. An den Scharfrichter-Tagungen nehmen vor allem Rechtshistoriker, Hobbyhistoriker und gelegentlich auch Nachfahren ehemaliger Scharfrichter-Geschlechter teil. Für alle war es ein hochinteressanter Schritt zurück in die Vergangenheit, ins 14. und 15. Jahrhundert.

Im ersten Vortrag war es der 63-jährige Helmut Belthle aus Ludwigsburg, der schon seit vielen Jahren in Sachen Scharfrichter als ausgewiesener Experte gilt, der besonders auf den Scharfrichter Engelbert Reichle aus Nendingen einging. Der Scharfrichter war lange Jahre ab dem Jahre 1761 „enzbergischer Scharfrichter“. Er soll, so war zu vernehmen, alle Befehle gehorsam vollzogen haben. Der Lohn damals war gigantisch: fürs Köpfen gab es vier Gulden, fürs Ohren- und Nasenabschneiden zwei Gulden. Insgesamt wurden in Mühlheim in der Scharfrichter-Zeit 22 Hinrichtungen vorgenommen. Die letzte fand am 20. Februar 1768 statt. Abschließend hielt Helmut Belthle die Zuhörer mit der Hinrichtung des Räuberhauptmanns Jakob Philipp Schmid aus Schwackenreute (Sauldorf/Mühlingen) in Atem. Die ganze Prozedur hat 210 Gulden gekostet. Der Scharfrichter selbst bekam für das Aufhängen sieben Gulden und drei Kronen.

Im zweiten Teil des Vortrags war es Historiker Dr. Erich Viehöfer aus Ludwigsburg, gleichzeitig Leiter eines interessanten Strafvollzugs-Museums in Ludwigsburg, der über den Stuttgarter Scharfrichter und Kleemeister Carl Christian Seitenreich einiges zu erzählen wusste. Dr. Viehöfer hatte sich vor allem in Archiven und Bibliotheken eingelesen und schlau gemacht. Er ging in seinem Vortrag auch auf die Zeit des Übergangs ein, als die Scharfrichter und vor allem auch die Todesstrafe abgeschafft wurden.

Eingangs war es Bürgermeister Jörg Kaltenbach, der der Mühlheimer Museumsleiterin Silvia Schaible für die große Arbeit dankte, die sie mit der Durchführung der Tagung hatte, und die im Vorfeld auch die Fäden zu den Historikern hergestellt hatte. Dazu gehörte auch Mühlheims Stadtarchivar Ludwig Henzler.