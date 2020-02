Führungswechsel bei Nachbarschaftshilfe funktioniert reibungslos

Ein Aufatmen hat es bei der Leitung der Nachbarschaftshilfe von Mühlheim und Stetten gegeben. Durch den Weggang von Denise Weinmann war Gisela Traub seit Jahresbeginn allein für die Koordination der Einsätze in Mühlheim und Stetten zuständig. Mit Melanie Krickl aus Stetten konnte fast nahtlos zum 1. Februar eine neue Einsatzleiterin gefunden werden.

Ein Duo als gemeinsam verantwortlich für die immer größer werdende Aufgaben der Koordinierung der zahlreichen Einsätze, hatte sich in Mühlheim als vorteilhaft herausgestellt. So war es nach dem Weggang von Denise Weinmann für die Verantwortlichen, vor allem für den Vorsitzenden des Fördervereins St. Elisabeth, Harald Traub, eine Selbstverständlichkeit, nach Ersatz zu suchen. Melanie Krickl wird jetzt zusammen mit Gisela Traub die Kunden beraten sowie die Einsätze einteilen und koordinieren.

Melanie Krickl ist mit der neuen Aufgabenstellung bestens vertraut, da sie seit knapp einem Jahr als Helferin in der Nachbarschaftshilfe mitarbeitet. Bürgermeister Jörg Kaltenbach bot die Unterstützung seitens des Rathauses an. Die gut funktionierende Nachbarschaftshilfe ist seit mehr als zehn Jahren in Mühlheim und Stetten mit 30 Helfern aktiv. Aktuell können alle Einsätze besetzt werden. Dennoch sind neue Helfer jederzeit willkommen.

Wöchentliche Sprechstunden der Nachbarschaftshilfe werden im Untergeschoss des katholischen Gemeindehauses St. Josef in Mühlheim montags von 15 bis 17 Uhr angeboten. Die Einsatzleitung ist zudem über eine Telefonschaltung immer erreichbar, 07463/991718.