Experte spricht über Digitalisierung im Privaten und im Job

Die VHS Tuttlingen und die Stadt Mühlheim laden für Dienstag, 8. November, um 19 Uhr zu einem Vortrag mit dem Titel „Die Entwicklung unserer Welt – digital wird normal“ ins katholische Gemeindehaus in Mühlheim ein. Referent ist Thomas Hemmerling-Böhmer, der bereits 2019 in einem Vortrag in Mühlheim über das Thema Digitalisierung sprach. Nun hat er das Thema weiterentwickelt und bietet so eine Fortsetzung des Themenschwerpunkts an, heißt es in einer Ankündigung der Stadtverwaltung.

Dabei wird der Abend wird nicht als reiner Vortragsabend gestaltet werden, es soll vor allem auch die Diskussion der Möglichkeiten, Potenziale und Risiken der digitalen Entwicklungen ihren Raum finden, heißt es in der Ankündigung weiter. Unter anderem soll an dem Abend über hybride private Campus Netzwerke gesprochen werden. Diese ermöglichen Unternehmungen unabhängig vom Ausbau der öffentlichen Mobilfunk- und Glasfasernetze die eigene Innovationskraft und Wettbewerbsfähigkeit zu sichern, so die Vorschau weiter. Auch über die Smart City will der Referent mit den interessierten Zuhörerinnen und Zuhörern sprechen. Der dritte Schwerpunkt sind die autonomen Netzwerke: Dieser Teil der Veranstaltung wird aufzeigen, wie transportable autonome Netzwerke es ermöglichen, „quasi in jeder Lebenslage“ auch ohne lokale Netzversorgung (auf entlegenen Baustellen, im Katastrophenfall, bei Großveranstaltungen) schnell performante und ausfallsichere Kommunikation für ein Vielzahl von Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu etablieren.