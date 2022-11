Es wird weihnachtlich im Theater-Bahnhof

Premiere sowie Folge-Aufführungen des neuen Weihnachtstheaters mit dem Titel „Weihnachtsglück“ kommen am 2. und 3. Advent, jeweils samstags und sonntags um 15 Uhr, auf die Bühne des Theater-Bahnhofs Mühlheim.

„Weihnachtsglück“ ist eine berührende Geschichte um Not, Hilfe und die erstaunliche Kraft der Hoffnung. In einer Stadt stehen an einem Kirchenportal zwei steinerne Statuen, ein Engel und ein Teufel. Am Weihnachtsabend werden die beiden Statuen lebendig und schließen eine Wette ab: Wird die kleine Johanna für ihre verarmte und kranke Mutter Hilfe finden? Und das ausgerechnet bei der hartherzigen aber vermögenden Tante Bertha...? Das klassische Motiv ist verblüffend modern in seiner Anspielung auf die Konsum-Gesellschaft mit ihren egoistischen Allüren.

Anschließend gibt es im Theater-Café Heißgetränke und Waffeln. Erfahrungsgemäß sind die Weihnachts-Aufführungen sehr schnell ausverkauft. Darum wird gebeten zu reservieren, Telefon 0171/8058869, 07463/2580007 oder Mail an service@theaterbahnhof.de.