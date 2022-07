Es gibt noch Restplätze für den Mühlheimer Ferienspaß

Der Mühlheimer Ferienspaß, das Ferienprogramm für Kinder und Jugendliche, verzeichnet in diesem Jahr 470 Anmeldungen von 117 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Bei einzelnen Veranstaltungen sind aber trotzdem noch Plätze frei, schreiben die Organisatoren in einer Mitteilung.

Vereine, Firmen und einzelne Privatpersonen ermöglichen das umfangreiche Programm mit 20 Veranstaltungen. Freie Plätze gibt es aktuell bei der Veranstaltung mit Harald Buschle von der Stettener Bäckerei Buschle oder beim CDU-Ortsverband mit Maria-Lena Weiss an der Spitze und dem Westernclub Spaichingen. Auch bei den städtischen Ausflügen nach Mengen zu Gaggli und nach Bad Saulgau in die Trampolinhalle, mit der Narrenzunft nach Rottweil in die Experimentierwelten, mit der Kinderkleiderbörse nach Sigmaringen und mit dem Heimatverein ins Kinder- und Jugendmuseum Donaueschingen dürfen in diesem Jahr mehr Teilnehmer dabei sein.