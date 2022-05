Erstkommunion in Stetten

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am fünften Sonntag in der Osterzeit ist in der Pfarrkirche St. Nikolaus in Stetten das Fest der Erstkommunion gefeiert worden. Damit ist für die fünf Kinder der lange Weg der Vorbereitung beendet worden. Nach alter Sitte hat die Musikkapelle Stetten die Kinder und Pfarrer Gerwin Klose beim Stettener Rathaus mit flotter Musik abgeholt und zur Kirche geleitet. Der Festtag ist mit einer Dankandacht am Abend feierlich abgeschlossen worden. Die Erstkommunionkinder mit Pfarrer Gerwin Klose: Jonathan Hofer, Marlin Huber, Sophia Lammers, Johanna Pusch und Leander Rudischhauser.