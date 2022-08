Erster größerer Ausflug ist Hit beim Mühlheimer Ferienspaß

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Stadt organisierte für eine Gruppe des Ferienprogramms „FERIENSPASS 2022“ einen größeren Ausflug. Mit der Bahn nach Mengen, zu Gaggli, ins Freibad, durch die Stadt ... Das Motto war „Nudeln, Wasser, Eis“ – es war alles dabei! In der Bahn mitunter noch etwas beengt, war es dann im Gaggli-Nudelhaus der Firma Buck angenehm. Nina Buck informierte die Kinder und die erwachsenen Begleiter über die Produkte, die im Stadtteil Ennetach seit vielen Jahren hergestellt werden. Nachdem alle die Schutzkleidung angelegt hatten, schloss sich eine interessante Führung durchs Werk an. Im schönen Mengener Freibad, das nur ein paar Schritte entfernt ist, genoss die Mühlheimer Gruppe dann den Nachmittag beim Schwimmen, Rutschen und Spielen und die meisten holten sich auch einen kleinen Imbiss am Kiosk – und natürlich musste bei den heißen Temperaturen auch Flüssigkeit nachgefüllt werden. Auf dem Weg zurück zum Bahnhof ging es durch die historische Stadt, man suchte die Flüsse Ablach und Ostrach, die Reste der alten Stadtmauer und die Kinder bekamen einige weitere Infos über die Fuhrmannsstadt. In einem der vielen Eiscafés dann für alle zum Abschluss noch ein Eis. Prima!

Weitere Termine des Mühlheimer Ferienprogramms stehen noch Ende August und Anfang September an. Unter anderem ist ein Besuch in der Felsenhöhle geplant. Infos auch unter ferienspass@muehlheim-donau.de oder Telefon 07463/8903.