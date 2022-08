Erfolgreiche Abnahme der Feuerwehr-Leistungsabzeichen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Menschen im Landkreis Tuttlingen können sich auf ihre Feuerwehren verlassen. Dies wurde einmal mehr bei der Abnahme der Feuerwehr-Leistungsabzeichen am Samstag, 9. Juli in Mühlheim eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Alle zwölf angetretenen Löschgruppen konnten nach überzeugenden Leistungen das begehrte Abzeichen von Kreisbrandmeister Andreas Narr in Empfang nehmen. Gruppen der Feuerwehren aus Immendingen und Spaichingen erreichten die höchste Auszeichnung.

Die Abnahme der Leistungsabzeichen ist wie ein Wettkampf aufgebaut und wird unter strengen Augen mehrerer Schiedsrichter absolviert. Wie im Einsatz auch, kämpfen die Gruppen nicht gegeneinander - es ist ein gemeinsamer Kampf gegen die Zeit.

Die Leistungswettkämpfe dienen dem intensiven Einüben feuerwehrtechnischer Grundtätigkeiten, wie dem Retten von Menschen über tragbare Leitern oder die Vornahme eines klassischen Löschangriffs. Die Leistungsabzeichen sind in die drei Stufen Bronze, Silber und Gold untergliedert. In allen Stufen ist ein Löschangriff nach gültigen Regeln und unter Zeitdruck auszuführen. In den Stufen Silber und Gold ist darüber hinaus auch eine Leistungsübung im Bereich der technischen Hilfeleistung nach einem Verkehrsunfall darzustellen. Die goldene Stufe erfordert zudem das erfolgreiche Bestehen einer theoretischen Prüfung.

Die Gruppen hatten sich über Monate und in zahlreichen zusätzlichen Übungen auf die Abnahme intensiv vorbereitet. Die gewonnene Routine sorgt für sichere Handgriffe im Einsatz, um Menschenleben zu retten oder bedeutende Sachwerte zu schützen. Die Übungen sind fester Bestandteil der Feuerwehrausbildung und stärken den Zusammenhalt innerhalb der Gruppe.

Die Abnahme wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Mühlheim und Stetten an der Donau gemeinsam mit dem Amt für Brand- und Katastrophenschutz des Landratsamtes Tuttlingen durchgeführt.

Die erfolgreichen Gruppen der Leistungswettkämpfe sind, Leistungsabzeichen GOLD: Freiwillige Feuerwehr Immendingen und Freiwillige Feuerwehr Spaichingen (zwei Gruppen).