Elektro Waizenegger regelt Nachfolge

Das Mühlheimer Handwerker-Unternehmen „Elektro Waizenegger“ ist künftig eine Filiale der Firma Waldmann Elektrotechnik aus VS-Schwenningen. Die Mitarbeiter von Elektro-Waizenegger, sieben Monteure, drei Auszubildende und eine Mitarbeiterin im Büro werden von der neuen Firma übernommen.

Geschäftsführer Hermann Waizenegger hat zusammen mit seiner Frau Karin die Übergabe wohl überlegt. „Nach über 70 Jahren Familientradition fällt mir die Übergabe des Unternehmens alles andere als leicht“, sagt er. Deshalb sei es ihm wichtig gewesen, einen Partner zu finden, bei dem das familiäre Element und die individuelle Kundenbetreuung ebenfalls hoch im Kurs stehen.

Für die Kunden von Elektro-Waizenegger stehen in Zukunft die gewohnten Ansprechpartner zur Verfügung. Nur das Ladengeschäft im Griesweg in der Vorstadt werde es in der vertrauten Form nicht mehr geben. Der langjährige Mitarbeiter Sven Bronner leitet zusammen mit Volker Flaig die Mühlheimer Filiale. Hermann Waizenegger wird weiter beratend zur Seite stehen.

1949 wurde das Unternehmen Elektro Waizenegger von seinem Großvater Willi Waizenegger gegründet. Lange Jahre führte dessen Sohn Stefan das Geschäft weiter. In dessen Fußstapfen trat schließlich dessen Sohn Hermann Waizenegger. Die Firma Waldmann Elektrotechnik wurde bereits 1928 gegründet und hat derzeit 110 Mitarbeiter. Neben Gosheim ist Mühlheim der zweite Filialstandort des Unternehmens.

Bürgermeister Jörg Kaltenbach bedankte sich bei Hermann Waizenegger im Namen des Gemeinderats für sein langjähriges Engagement, auch als Vorsitzender des Handels- und Gewerbevereins. Zugleich wünschte der Schultes Andreas Beiter als Geschäftsführer der Firma Waldmann viel Erfolg .