Einstimmig: Armin Ulrich bleibt Kommandant

Die Freiwillige Feuerwehr Mühlheim und Stetten kann sich auf ihre Kameraden verlassen – und das in mehrerlei Hinsicht. Aufgrund der zweijährigen Zwangspause wegen der Pandemie standen haufenweise Ehrungen und Beförderungen an. Und: Die Kameraden wählten einstimmig Armin Ulrich und seinen Stellvertreter Jan Prior wieder.

Bevor es soweit war begrüßte Kommandant Armin Ulrich erstmals seine Kameraden im neuen Feuerwehrhaus bei der Jahreshauptversammlung und stellte erfreut fest: „Die Ein- und Ausrückzeiten haben sich aufgrund des neuen Standorts verkürzt.“ Die Situation in der Mühlheimer Vorstadt am alten Standort, wo die Feuerwehrleute bei einem Einsatz erst einen Parkplatz suchen mussten, um ihren privaten PKW abzustellen, gehören der Vergangenheit an. Das neue Magazin bietet genug Parkplätze für die Privatfahrzeuge - und die sind auch nötig. Denn: Armin Ulrich stellt immer mehr Einsatzstunden fest, während es in 2020 noch 762 gewesen waren, registrierte er im zurückliegenden Jahr 800. Die Proben sanken aufgrund der Pandemie drastisch - waren es 2019 noch 21 Proben, fanden 2020 nur noch acht statt, in 2021 lediglich noch sieben. Das soll sich nun wieder ändern.

Die Feuerwehr Mühlheim und Stetten hat die Corona-Krise ansonsten gut überstanden. „Wir haben eine stabile Mitgliederzahl. Die Ein- und Austritte halten sich die Waage. Die Mitglieder haben gut mitgezogen während Corona und wir haben einen großen Zusammenhalt.“ In der aktiven Wehr kann er mit Stand vom Jahresanfang auf 44 Feuerwehrleute zurückgreifen, 18 Kinder und Jugendliche gehören der Jugendfeuerwehr an sowie 13 der Altersabteilung.

Deutlich wurde zudem eines: Die ganze Mannschaft steht hinter ihrem Kommandanten und dem Stellvertreter, denn sie wählten Armin Ulrich und Jan Prior für die kommenden fünf Jahre einstimmig wieder. Für die Kasse ist künftig Hartmut Damaschke verantwortlich, für das Protokoll Heinrich Schierle. Als Mannschaftsvertreter und damit als Ansprechpartner der Kameraden stehen Michael Schleicher und Jonas Leibinger zur Verfügung, die Kasse prüfen Thomas Stegmeier und Matthias Rudischhauser. Jugendfeuerwehrwartin ist Sabine Oswald.

Der Kommandant kündigte abschließend zudem das Feuerwehr-Fest für das erste Septemberwochenende an. Am Samstag, 3. September, kommen die insgesamt sechs Mühlheimer Partner-Wehren am neuen Feuerwehrhaus für einen Gaudiwettkampf zusammen. Am Sonntag, 4. September, findet der Tag der offenen Tür statt, an dem die Feuerwehr ihre neuen Räumlichkeiten am neuen Standort präsentiert.