(pz) - Gaststätten, Vereinsheime, Zigarettenautomaten: Die Einbrecher, die im Laufe des vergangenen Monats ihr Unwesen im Großraum Mühlheim, Neuhausen und Messkirch getrieben haben, sind bei der Auswahl ihrer Tatobjekte laut Polizeibericht nicht besonders wählerisch gewesen. Den beiden Tatverdächtigen im Alter von 21 und 20 Jahren werden knapp 20 Einbrüche zwischen Ende Juli und Ende August von den Ermittlungsbehörden zur Last gelegt.

Dabei hatte es das Duo in erster Linie auf Bargeld abgesehen, teilt die Polizei mit. Bei einer Vielzahl der Einbrüche erbeuteten die Männer kleinere Beträge, aber auch eine größere Menge an Zigaretten, eine Musikbox sowie Sportbögen, ein Notstromaggregat und Werkzeugkoffer. Meist verschafften sich die mutmaßlichen Einbrecher Zutritt, indem sie eine Scheibe einschlugen, schreibt die Polizei. Nach einem landkreisübergreifenden Erkenntnisaustausch der Polizeiposten Mühlheim und Messkirch waren die Ermittler auf die Spur der beiden Tatverdächtigen gekommen, die sich nach dem Hinweis eines aufmerksamen Zeugen erhärtete. Dieser hatte am frühen Sonntagmorgen beobachtet, wie die beiden Männer mit einem Trennschleifer versuchten, einen Zigarettenautomaten in Neuhausen aufzubrechen und sofort die Polizei verständigt. Während der 21-Jährige von Beamten vorläufig festgenommen werden konnte, gelang seinem Komplizen zunächst die Flucht. Doch aufgrund der Erkenntnisse der Polizeiposten wurde einige Stunden später über die Staatsanwaltschaft Rottweil ein Durchsuchungsbeschluss für die Wohnung des Flüchtigen erwirkt. Vor Ort konnten die Ermittler Diebesgut der Einbrüche auffinden und sicherstellen. Ob dieser belastenden Beweise erwartet die beiden nun ein Strafverfahren wegen mehrfachem besonders schweren Diebstahls.