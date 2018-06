Die Idee, einen Kunsthandwerker- und Genussmarkt in einem idyllischen Garten zu veranstalten, ist spontan entstanden: Im Oktober 2017 haben sich die beiden Organisatorinnen Ursula Sum und Beate Thomaß bei der damals von Ursula Sum federführend durchgeführten Hobbykünstlerausstellung im Bürgerhaus in Mühlheim-Stetten getroffen. Unter dem Motto „Deko, Kunst & Genuss“ präsentieren am Wochenende insgesamt 35 Aussteller ihre Werke im Privatgarten des Elternhauses von Beate Thomaß.

Zum ersten Mal wird direkt am Donauradweg in dem stilvollen Ambiente des Gartens und der angrenzenden Wiese ein vielseitiges Angebot handgefertigter Waren und Kunstobjekte sowie Genussprodukte regionaler Anbieter präsentiert. Zum Beispiel Weine vom Bodensee, vom Wiischöpfle in Gaienhofen, selbsthergestellter Senf, Soßen, Ketchup und Sirup von der Senfmanufaktur Mattes aus Salem, Wildkräuterprodukte, die von Kräuterpädagogin Luzia Lacher angeboten werden, oder selbsthergestelltes Olivenöl von der Azienda Acr. Valeo aus Italien.

Mit dabei ist auch die bekannte Künstlerin Christa Schilling aus Nendingen, die mit ihren ausdrucksstarken, großformatigen Gemälden die Gartenausstellung bereichern wird. Außerdem präsentieren Künstler wie Rudi Koeberl (Aquarell-Bilder von Mühlheim-Stetten), Ramona Hipp („Eulen-Zwerg“, Genähtes für Klein und Groß), Katharina Heitmann (bemalte Dekosteine, Dot-Painting), Sarah Lohde-Bruggne („Blüten-Lust“, Floristik Blumen, Töpfe), alle aus Mühlheim, und Reinhold Buschle (Holzarbeiten) aus Stetten ihre Werke.

Das vielseitige Angebot umfasst aber noch viel mehr: Unterschiedlichen, fantasievollen Modeschmuck, Keramik, Textiles, Naturseifen, Holzarbeiten, Filzprodukte sowie Gartenobjekte oder Gartenmöbel aus Holz, Holzspielzeug, Produkte aus Zirbenholz, Brillenfassungen, kunterbunte Unterwäsche, Dekolämpchen sowie Wetterfahnen, Rosenbögen und Pflanzstäbe von der Kunstschmiede Peter Klink.

Die Organisatorinnen Ursula Sum (ARTwork4you-onlineGalerie) und Beate Thomaß (Moglas-Studio), die den Kunsthandwerker- und Genussmarkt mit dem Förderverein Stetten veranstalten, stellen auch selbst aus: Ursula Sum (Tuttlingen) zeigt Gartenstelen und Gartenkugeln aus Ton, und Beate Thomas (Wiesbaden/Stetten) Tiffany Glaskunst. Für den gemütlichen Plausch und das gesellige Beisammensein gibt es außerdem Kaffee, Kuchen, Wurst, Wecken und Getränke, sowie am Samstag Musik mit Cosimo und am Sonntag unterhält die Kleine Band aus Tuttlingen.