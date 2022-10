Ehrungsabend mit Festakt in der Festhalle Mühlheim

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Freitag, 7. Oktober, veranstaltete die Stadtkapelle Mühlheim einen Festakt in der Festhalle Mühlheim, in dessen Rahmen insgesamt 54 Ehrungen für Treue und großen Verdienste für den Verein, sowie die Geburtstagsjubilare durchgeführt wurden.

Der Abend stand gemäß der musikalischen Eröffnung unter dem Motto „Viribus unitis“ (Mit vereinten Kräften). Denn was wäre ein Verein ohne das Engagement, ohne den Einsatz und ohne die Begeisterung vieler? Und was wäre ein Verein ohne gelebte und gepflegte Gemeinschaft? Doch gerade dies war in den vergangenen zwei Jahren oft gar nicht oder nur sehr begrenzt möglich. Und so konnten in den Jahren 2020, 2021 und 2022 die Ehrungen verdienter Mitglieder nicht angemessen verliehen werden. Ebenso wenig konnten in dieser Zeit die traditionellen Geburtstagsständchen stattfinden. Doch Ehre wem Ehre gebührt! Daher wurde dies im Rahmen eines Festakts in der Festhalle Mühlheim nachgeholt. Allen Jubilaren wurde nachträglich mit dem Musikstück „Ein halbes Jahrhundert“, „Jubiläumsklänge“ und dem „Alten Kameraden Marsch“ gratuliert.

Folgenden Personen wurde von Frau Dr. Lisa Locher eine Ehrung des Blasmusikverbandes Baden-Württemberg oder intern durch die Stadtkapelle überreicht. Geburtstagsständchen: Wolfgang Pfeiffer, Thomas Kalmbach, Martin Pfeiffer, Wilfried Waibel, Wolfgang Häßler, Oliver Nerling, Klaus Deufel, Erich Lang, Nelly und Hans Keller, Marlene Haselmeier, Ralf Lang und Gerhard Haas.

Verbandsehrungen: Pia Buschle, Julia und Marie Diesenberger, Nadine Dilger, Antal Fenyvesi, Pius Greiner, Leo Greiner, Paul Greiner, Julius Maier, Rosa Pfeiffer, Martin Maier, Christine Büttner, Ina Heyse, Julia Leibinger, Nina Liehner, Ines Prior, Rebecca Rabus, Eva-Maria Sulzmann, Monika Leibinger, Oliver Nerling, Martin Pfeiffer, Marianne und Manfred Diener, Natalie Eichwald, Gebhard Pfeiffer, Susan Dölle und Jörg Eichwald.

Interne Ehrungen: Sabrina Fisahn, Sandra Nath, Martina Schlegel, Nicole Schutzbach, Susanne Utz, Maria-Lena Weiss, Beate Zepf, Jona Manz, Kai Prior und Stephan Pfeiffer.

Ehrenmitgliedschaft: Ulrike Scheunemann, Christine Biselli, Ulrike Pfeiffer und Petra Waizenegger.

Am Ende der Veranstaltung dankte Jörg Eichwald allen Beteiligten für ihr Engagement für die Stadtkapelle Mühlheim, bevor dann alle den Abend in geselliger Runde gemeinsam ausklingen ließen.