Die Realschule Mühlheim und die Grundschulen in Immendingen und Geisingen dürfen sich über hohe Fördersummen freuen. Mit dem „Kommunalen Sanierungsfonds“ unterstützt das Land Baden-Württemberg Kommunen einmalig mit Fördermitteln. Das Regierungspräsidium Freiburg hat am Montag bekanntgegeben, welche Projekte mit welchen Zuwendungen bedacht werden.

Knapp drei Millionen Euro (2 919 000 Euro) bekommt die Stadt Mühlheim für die Sanierung der Realschule. „Wir haben uns wahnsinnig gefreut“, sagt Bürgermeister Jörg Kaltenbach. „Das ist der größte Einzelzuschuss, den die Stadt Mühlheim je bekommen hat“, erläutert er im im Gespräch mit unserer Zeitung. „Ohne diesen Zuschuss könnten wir das nicht machen“, betont er. Denn die Gesamtinvestition für die Sanierung der Realschule beträgt sieben Millionen Euro.

Verlängerung des Umsetzungszeitraums gewünscht

In der Gemeinderatssitzung am 7. Mai will Kaltenbach dem Gemeinderat vorschlagen, die Ausschreibungen für die Planungsleistungen auf den Weg zu bringen. „Ich gehe davon aus, dass wir im November, spätestens im Dezember, eine Entscheidung treffen können“, sagt er zum zeitlichen Ablauf der europaweiten Ausschreibung. „Anfang 2020 werden wir dann mit dem eigentlichen Planungsprozess beginnen können.“

Die Summe sei so wie beantragt bewilligt worden, berichtet Kaltenbach. Dass das Land einmalig die Sanierung von Schulen fördere, freue ihn. Er würde sich allerdings wünschen, den Umsetzungszeitraum noch etwas zu erweitern. Bis Ende 2022 müssten die Maßnahmen baulich umgesetzt sein, erläutert Kaltenbach. „Es wäre sicherlich sinnvoll, den zeitlichen Rahmen noch um zwei weitere Jahre zu strecken“, sagt er und bezieht sich unter anderem auf die ausgelasteten Kapazitäten im Baugewerbe und die Vielzahl der Schulen, die nun auf den Markt kämen.

Zusätzlich zu den Zuwendungen aus dem „Kommunalen Sanierungsfonds“ will die Stadt versuchen, weitere Fördermittel zu bekommen, unter anderem aus einem weiteren „Fördertopf“ – dem sogenannten Ausgleichstock. Dazu brauche die Planung aber erst eine entsprechende Tiefe, schildert Kaltenbach.

Immendingen wird mit Zuwendungen in Höhe von 552 000 Euro bedacht. „Wir sind damit zufrieden, sogar sehr zufrieden“, sagt Bürgermeister Markus Hugger auf Nachfrage unserer Zeitung. Die Summe sei sogar einen Tick höher als erwartet, erläutert Hugger. Er erklärt, dass die Fachförderung immer auch mit dem Ausgleichstock abgestimmt werde. „Von daher müssen wir dann schauen, wie es absolut aussieht“, ordnet der Immendinger Bürgermeister ein.

Hugger: „Wichtig, dass wir starten können“

Insgesamt habe die Gemeinde mit Fördermitteln in Höhe von einer Million Euro geplant. „Ideal wäre es, wenn wir weitere 600 000 Euro aus dem Ausgleichstock bekämen.“ Um auf einer soliden Basis kalkulieren zu können, fänden im Vorfeld immer auch Gespräche mit den entsprechenden Förderstellen statt. Allerdings seien die genannten Summen immer nur vorbehaltlich.

Ergeben die Zuschüsse für die Sanierung der Schloss-Grundschule in Summe eine Million Euro, sei man zufrieden, sagt Hugger. Die Gemeinde müsse dann dieselbe Summe an Eigenmitteln beisteuern. Diese sind im Haushalt vorgesehen. Die Bekanntgabe der Zuwendungen durch das Land Baden-Württemberg sei „wichtig, dass wir starten können“, sagt Hugger. Denn: „Die Maßnahme an sich ist alternativlos.“ Die Gebäudehülle der Grundschule soll saniert werden. Das betreffe den Querbau samt Aula, sagt Hugger. Auf der Liste stehen neben der Wärmedämmung auch neue Fenster und ein neues Dach. Außerdem soll das Gebäude neu verputzt sowie das Treppenhaus neu verglast werden.

Nun laufen die vorbereitenden Maßnahmen an. Dazu zählen die Planungen, wie der Schulbetrieb während der Sanierungsmaßnahmen weiterlaufe und später auch die Ausschreibungen für die Arbeiten, nennt Hugger zwei Beispiele. Man habe sich geeinigt, dass die Sanierung während des Schulbetriebs stattfinde und sei in Gesprächen mit der Förderschule, was die Nutzung von Klassenzimmern betreffe. Begonnen werden soll mit der Sanierung voraussichtlich im Spätsommer, nach den Sommerferien.

Weitere Fördermittel nutzen

Auch die Grundschule der Stadt Geisingen wird mit einer Zuwendung aus dem kommunalen Sanierungsfonds bedacht. 307000 Euro bekommt die Stadt für Bauabschnitt drei.

„Es besteht Sanierungsbedarf am Dach“, nennt Bürgermeister Walter Hengstler einen Punkt. Außerdem werden die Mittel unter anderem für den Brandschutz, Arbeiten an der Fassade sowie Maßnahmen im Inneren, wozu Renovierungsarbeiten, die Erneuerung der Wärmesteuerung sowie die Erneuerung der Beleuchtung zählen, eingesetzt.

„Die Bewilligung entspricht ziemlich genau dem, was wir erwartet haben“, teilt Hengstler auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Auch in Geisingen besteht noch die Möglichkeit, Mittel aus dem Ausgleichstock zu bekommen. Da mit der Fachförderung die Voraussetzung auf weitere Förderprojekte gegeben sei, wolle die Stadt Geisingen überprüfen, ob es für die Sanierung des dritten Bauabschnitts auch Mittel aus dem Projekt „Energieeffiziente Schule“ geben könnte, schildert Hengstler. Wie viele Fördermittel diesbezüglich fließen könnten, sei aber derzeit nicht klar. „Wir beginnen jetzt auch mit Vergaben für den Bauabschnitt eins“, sagt Hengstler. Denn die Stadt Geisingen wurde auch hier mit Zuwendungen bedacht, zeigt er sich erfreut.