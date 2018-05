Drei Orchester gestalten das Frühjahrskonzert

Blasmusik vom Feinsten haben die zahlreichen Konzertbesucher am Samstagabend in der voll besetzten Mühlheimer Festhalle vorgesetzt bekommen. Die drei Orchester, die dafür verantwortlich waren, präsentierten sich in Höchstform.

„Musik verbindet“ unter diesem Motto waren die drei Kapellen angetreten. Die Musiker blieben dem erwartungsfrohen Publikum nichts schuldig. War es zum Auftakt des Konzerts die Jugendkapelle der Stadtkapelle Mühlheim unter der Leitung von Antal Fenyvesi, die die Gäste mit ihren drei Darbietungen zeigten, welch hohen Leistungsstand der Nachwuchs in Mühlheim mittlerweile erreicht hat.

Da wollte der Gast aus der 6000-Seelengemeinde Niedereschach, der Musikverein „Harmonie“ Niedereschach unter der Leitung von Thomas Solt, nicht nachstehen. Schon mit dem Konzertmarsch „Scent of Spring“ das auf Deutsch so viel wie „eine Premiere in den Frühling“ heißt, begannen die Gäste verheißungsvoll. Große Aufmerksamkeit erheischte der Niedereschacher Bernd Riedlinger beim Stück „The Children of Sanchez“ mit seinem Solopart auf der Trompete, den der Musiker schier mühelos bewältigte und sich dafür zurecht Sonderapplaus einheimste. Dass die Gäste aus dem Schwarzwald noch einige musische Könner in ihren Reihen beheimatet haben, zeigten sie mehrfach während ihres Auftritts. Alleine die zweite gewährte Zugabe mit dem mehrfachen Klarinetten-Solo des Dirigenten Thomas Solt war das Kommen wert. Zuvor hatten die Musikerinnen und Musiker aus Niedereschach mit ihren recht schwungvollen Darbietungen geglänzt und für kräftigen Applaus gesorgt.

Im letzten Teil des Konzerts waren es dann die Gastgeber selbst, die unter der Stabsführung von Antal Fenyvesi für ein gelungenes Frühjahrskonzert sorgten. Schon mit der „Montana Fanfare“ von Thomas Doss oder später mit de Komposition „Oregon“ des Niederländers Jacob de Haan zeigte die Kapelle den hohen derzeitigen Leistungsstand auf. Zur Freude der Marschmusik-Liebhaber setzten Kapelle und Dirigent mit dem Konzertmarsch „Salemonia“ des oberschwäbischen Komponisten Kurt Gäble als Zugabe einen weiteren Höhepunkt.

Den beiden Dirigenten Antal Fenyvesi und Thomas Solt, die beide in Budapest geboren wurden und freundschaftliche Bande pflegen, ist es gelungen, nach dem ersten gemeinsamen Konzert in Niedereschach in der Mühlheimer Festhalle ein wunderbares Blasmusik-Konzert zusammenzustellen.

Eingebettet in das Konzert waren Ehrungen verdienter Musiker der Stadtkapelle durch den Kreisverbandsvorsitzenden Dietmar Straub (Renquishausen), der Ehrungen des Blasmusik-Kreisverbandes Rottweil-Tuttlingen und des Blasmusikverbandes Baden-Württemberg aussprach. Straub hatte für jeden Geehrten ein passendes Wort zur Ehrung.

Die BVBW-Ehrennadel in Silber für 20-jährige Tätigkeit ging an Maria-Lena Weiss (Oboe); die Ehrennadel in Gold mit Urkunde für 30 Jahre erhielten Tanja Eichwald (Alt-Saxophon) und Holger Hirsch (Flügelhorn); die Ehrennadel in Gold mit Diamant und Ehrenbrief für 40 Jahre erhielt Steffen Leibinger (Posaune); die BVBW-Fördermedaille in Bronze mit Urkunde für zehnjährige Tätigkeit erhielten Oliver Nerling (Tenorhorn), Ines Prior (Querflöte) und Susanne Utz (Klarinette); die Ehrennadel in Silber mit Urkunde erhielt Ralf Lang (Schlagzeug).

Mühlheims Vorsitzender Jörg Eichwald ernannte den Schlagzeuger Ralf Lang zum Ehrenmitglied. Zudem übergab er dem Trompeter Jan Prior für seine 25-jährige Aktivenzeit die SKM-Ehrennadel.