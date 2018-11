Drössel-Doppelpack bringt VfL den Sieg

Der VfL Mühlheim hat in der Fußball-Landesliga gegen den TSV Ofterdingen mit 3:1 (1:1) gewonnen. Damit hielt der Dreizehnte der Tabelle die Kellerkinder aus Ahldorf-Mühlen und Holzgerlingen in Schach, die ihre Partien ebenfalls gewannen.

Die Auswärtspartie begann für den VfL Mühlheim denkbar schlecht. Bereits in der dritten Spielminute hatte der Gastgeber das Leder durch Stefan Tilgner im VfL-Gehäuse zum 1:0 versenkt, da waren die Mannen um Spielertrainer Maik Schutzbach geistig noch in der Kabine. Nun war der Gast von der Donau wach und reagierte bestimmt und erspielte sich bis zur 20. Minute einige Chancen, ohne dass sich daraus etwas Zählbares ergab. Beide Teams gingen in einer unruhigen Begegnung zur Sache, das Spiel bewegte sich zumeist zwischen den Strafräumen und lange passierte nicht besonders viel. Der Ausgleich für den VfL „kam wie aus dem Nichts“, resümierte VfL-Spielertrainer Maik Schutzbach nach der Partie. Mühlheim führte eine Ecke kurz aus. Die anschließende Flanke bekamen die Gastgeber nicht geklärt. Aus dem Gewühl heraus schoss Max Drössel in der 43. Minute aus kurzer Distanz ein. Mit dem 1:1 ging es in die Pause.

Auch im zweiten Durchgang waren Torszenen auf beiden Seiten rar, auch wenn beide Mannschaften immer wieder erfolgversprechende Angriffe aufzogen. Die Partie spielte sich vor den Strafräumen ab. „Dem Spielverlauf nach und von der Zahl der Chancen wäre ein Unentschieden in Ordnung gewesen“, sagte VfL-Coach Schutzbach.

Erst in der Schlussphase des Spiels hatte Mühlheim das Glück auf seiner Seite. Als in der 89. Minute ein Ofterdinger Abwehrspieler eine Flanke des VfL an die Hand geschossen bekam, zeigte der Schiedsrichter auf den Punkt. Den fälligen Strafstoß verwandelte Kai Stelter zur 2:1-Führung für den VfL Mühlheim. Der Treffer zeigte Wirkung beim TSV, denn Chancen konnte sich der Gastgeber bis zum Schlusspfiff nun keine mehr herausspielen.

Ofterdingen ging nun mehr Risiko, wollte unbedingt noch das Remis erreichen und eröffnete Mühlheim nun Möglichkeiten zum Kontern. Die offenen Räume konnte der VfL indes nicht nutzen, um den Sack endgültig zuzumachen.

Erst kurz vor Schluss überraschte der VfL den aufgerückten Gastgeber mit einer blitzschnellen Aktion. Maik Schutzbach spielte in der Nachspielzeit einen Freistoß kurz aus und schickte Max Drössel lautstark in Richtung Eckfahne, um Zeit von der Uhr zu nehmen und das knappe 2:1 ins Trockene zu bringen. Drössel jedoch packte sich stattdessen das Leder und erzielte mit einer unwiderstehlichen Einzelleistung den 3:1-Endstand für den VfL Mühlheim. Kommentar Vfl-Coach Schutzbach: „Manchmal ist es besser, nicht auf seinen Trainer zu hören.“