Donautal-HSG ist gegen TV Spaichingen chancenlos

Die männliche A-Jugend der HSG Fridingen/Mühlheim ist am Sonntag im Lokalderby der Handball-Oberliga gegen den TV Spaichingen in eigener Halle böse unter die Räder gekommen. Die HSG musste eine deutliche Niederlage mit 27:38-Toren in Kauf nehmen und liegt auf dem neunten und vorletzten Platz (6:20 Punkte).

Die Spaichinger Gäste gingen von Beginn an ein hohes Tempo und führten schnell 2:0 und 4:1. HSG-Trainer Roland Fuchs sah sich zur ersten Auszeit gezwungen, die auch in den nächsten Minuten zu fruchten schien, denn in der 14. Minute gelang der Donautal-HSG mit dem 6:6 der bis dahin verdiente Ausgleich. Die Spaichinger schüttelten sich kurz, nahmen HSG-Spielgestalter Noah Wäschle durch Manndeckung aus dem Spiel, zogen kontinuierlich das Tempo an und erzielten Tor um Tor und führten zur Pause bereits mit 18:12-Toren.

Daran sollte sich auch in der zweiten Hälfte nichts ändern, sodass letztlich der Spaichinger Sieg auch in dieser Höhe als verdient zu bezeichnen ist. Bereits das Vorrundenspiel hatten die Primstädter deutlich mit 36:27-Toren gewonnen. Der TVS nimmt nach zwölf Spielen mit 14:10-Punkten den fünften Platz ein.

Tore HSG Fridingen/Mühlheim: Lasse Fuchs 7, Noah Wäschle 5, Maximilian Unger 4, Nico Liebermann 3, Vincent Pfeiffer 3, Alexander Mattheis, Leonard Langeneck, Nico Bräunlinger, Henrik Berchthold und Daniel Wachter je 1. - Tore TV Spaichingen: Fabian Simmerer 11, Max Happle 7, Jannil Leiber 5, Jonathan Honer 4, Patrick Sindele, Tim Wenzler und Paul Roscic je 3, Max Wieber und Niklas Vorwalder je 1.