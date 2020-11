Doch keine neuen Bauplätze: Warum Mühlheimer Baugebiet das Aus droht

Die Umsetzung des großen Neubaugebietes „Mühlenösch-Erweiterung“ droht zu scheitern: Noch immer gibt es drei Grundstücks-Eigentümer, mit denen sich die Stadt Mühlheim bislang nicht einigen konnte. „Der Gemeinderat ist nicht bereit, Planungsrecht für ein Baugebiet zu schaffen, in dem einzelne Beteiligte durch Spekulation ihren Profit maximieren möchten“, sagt Bürgermeister Jörg Kaltenbach verärgert. Nun ist eine Umplanung des Gebietes angedacht, die die Stadt allerdings erneut Zeit und Geld kostet. Das bedeutet auch, dass zumindest kurzfristig keine Bauplätze in dem geplanten Gebiet verfügbar sein werden.

Es sei zu hoffen, dass die drei Eigentümer sich doch noch den Argumenten der Stadt und des Gemeinderats öffnen, so Kaltenbach. Die Angebote seien entgegenkommend, ist er überzeugt. Deshalb halte der Gemeinderat sein Angebot an die Eigentümer trotz der anstehenden Umplanung vorläufig aufrecht.

Angespannter Immobilienmarkt

Zum Start der Entwicklung des Baugebiets „Mühlenösch-Erweiterung“ sei für den Mühlheimer Gemeinderat klar gewesen, dass das neue Baugebiet für die Einheimischen, hauptsächlich junge Familien, entwickelt werden soll. Ziel war es, möglichst den kompletten Grunderwerb zu tätigen, um keine Option auf Spekulationsgeschäfte durch Privateigentümer am ohnehin bereits überhitzten Immobilienmarkt zuzulassen.

Die erste Eigentümerversammlung hatte bereits im Juli 2017 stattgefunden. Der Gemeinderat hatte damals einen Ankaufspreis geboten und bei schneller Mitteilung der Verkaufsabsicht einen sogenannten „Beschleunigungszuschlag“ gewährt. Viele teilten daraufhin ihre Verkaufsbereitschaft mit. Einige andere handelten mit der Stadt ein Umlegungsverfahren aus. Nach den nötigen Beschlüssen durch den Umlegungsausschuss, stieg die Stadt Mühlheim 2018 in die Verhandlungen mit den zuteilungswilligen Eigentümern ein.

Dabei wurde allerdings klar, dass mit manchen keine schnelle Übereinkunft zustande kommen werde. Seither tagte der Umlegungsausschuss weitere vier Mal, um die individuellen Interessen einiger Eigentümer zu beraten. Letztendlich wurde die Bau-Frist angehoben und die Zuteilungen von Bauplätzen mit besserer Lage genehmigt – unter der Maßgabe, dass alle Eigentümer gleich zu behandeln sind. Die notwendigen Umlegungs- und Kostenübernahmevereinbarungen wurden Anfang des Jahres an die Eigentümer versendet. Doch nur wenige leisteten ihre Unterschriften zeitnah. Andere entschieden sich, ihre Grundstücke nun doch an die Stadt zu verkaufen. Wiederum andere meldeten sich gar nicht zurück, woraufhin die Stadtverwaltung nachgehakt habe.

Im Schulterschluss gegen die Verwaltung

Dadurch sei ans Licht gekommen, dass sich zwischenzeitlich Eigentümer zu einer „Interessengemeinschaft“ zusammengeschlossen hatten. In einem Schreiben wandten sie sich an die Stadtverwaltung und erhoben Vorwürfe der Intransparenz und Ungleichbehandlung. Außerdem seien die Erschließungskosten in verschiedenen Punkten infrage gestellt worden.

Wie der Vorwurf der Intransparenz zustande kommen konnte, sei dem Gemeinderat und der Stadtverwaltung schleierhaft, so Bürgermeister Jörg Kaltenbach. Während der zweijährigen Verhandlungen seien rund 30 persönliche Gespräche geführt und protokolliert worden. Hinzu kämen Hunderte Gespräche außerhalb des formellen Rahmens, E-Mails und Telefonate. „Der Umlegungsausschuss hat mit bestem Wissen und Gewissen die Eigentümer, die eine Zuteilung im Gebiet forderten, gleich behandelt und die Interessen der einzelnen Eigentümer immer in Relation zu den Interessen des Gemeinderats und der Eigentümer untereinander abgewägt.“

Die Eigentümer forderten eine erneute Eigentümerversammlung abzuhalten, um alle offenen Fragen und Forderungen zu klären. Nach dem Termin, der unter Einhaltung von Hygieneregeln ermöglicht wurde, seien Gemeinderat und Stadtverwaltung zunächst guter Dinge gewesen, doch noch immer seien es drei Eigentümer, die den Bedingungen nicht zugestimmt haben. Sie fordern vom Gemeinderat ein, dass sie mit den ihnen zugeteilten Grundstücken am Markt spekulieren dürfen. Die Stadt Mühlheim soll zwar ein Vorkaufsrecht bekommen, aber nur zum gültigen Marktwert, den ein Dritter am freien Markt bezahlen würde.

Kosten schießen in die Höhe

In den letzten Wochen wurde daher von Seiten der Stadt geprüft, ob eine Ausplanung dieser Eigentümer möglich ist. Tatsächlich könnten zwei von ihnen ausgeplant werden, jedoch mit der Konsequenz, dass damit die Erschließungskosten steigen, da weniger Fläche vorhanden wäre, auf die die Kosten verteilt werden können. Doch auch mit dem letzten Eigentümer kam keine abschließende Einigung zustande. Damit ist die Entwicklung des Baugebiets im bisherigen Umfang und Ausgestaltung vorläufig gescheitert, stellte der Gemeinderat fest. Nun soll stattdessen eine grundlegende Umplanung stattfinden.

Fest steht jedenfalls: Solange das Baugebiet in der bisherigen Form nicht umgesetzt werden kann und auch die beauftragte Überplanung zu keinem Ergebnis kommt, bleibt die Fläche erst einmal Acker.