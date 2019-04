„Disziplin hat hohen Stellenwert“

Ihre ersten beiden Lebensjahre hat Maria Buschle in einem Waisenhaus in Andheri verbracht, einem Stadtteil des heutigen Mumbai. Dann wurde sie vom Lehrerehepaar Barth in Riedöschingen zusammen mit drei weiteren indischen Kindern adoptiert (wir haben berichtet). Heute lebt sie mit ihrer Familie in Mühlheim. Am Dienstag, 30. April, berichten sie im Katholischen Gemeindehaus Mühlheim von ihr Indienreise über Weihnachten 2018. Zuvor hat unsere Mitarbeiterin Kornelia Hörburger mit Maria und Wolfgang Buschle gesprochen.

Wie ist Ihre Reise zustande gekommen?

Maria Buschle: Schwestern der „Helpers of Mary“ hatten uns eingeladen. Der katholische Frauenorden führte das Kinderheim in Andheri, vor dem ich 1966 als Säugling ausgesetzt wurde.

Wollten Sie dort etwas über Ihre Herkunft herausfinden?

MB: Die Suche nach meiner leiblichen Familie halte ich als Findelkind für aussichtslos. Ganz überraschend sprach mich aber beim Besuch einer Leprastation in Velholi eine ältere Ordensfrau mit meinem zweiten, indischen, Vornamen, „Pritibala“, an. Sie war damals als Novizin im „St. Catherine’s Home“ und erinnerte sich noch an mich und meinen Adoptivbruder Paul.

Was war Ihre Motivation für die Reise?

MB: Ich habe Indien schon 2003 besucht. Jetzt wollte ich meinen beiden erwachsenen Kindern und guten Freundinnen das Land zeigen, in dem ich geboren bin. Aber als Vorstandsmitglieder des „Andheri Freundeskreis“ wollten wir auch Projekte der „Marys“ besuchen, die wir finanziell unterstützen.

Welche Projekte sind das?

Wolfgang Buschle: Die „Marys“ haben uns durch Kinderheime, Altenheime, Stationen in Slums und Stationen für Leprakranke und HIV-Infizierte geführt, die sie in und um Andheri unterhalten. Und im Zuge eines Abstechers nach Goa haben wir ein Wohnheim für Mädchen in Gadhinglaj besucht, dessen Bau unser Verein aktuell fördert. Die Unterbringung dort ermöglicht es auch Mädchen aus armen Verhältnissen aus tiefer indischer Provinz, eine Art Berufskolleg zu besuchen. Für die fünfstündige Jeep-Fahrt über holperige Pisten zur Station entschädigte uns der herzliche Empfang mit Musik und Tanz.

Demnach ist auch Musik wichtig?

MB: Ja, bei jedem unserer Besuche wurde gesungen und getanzt. Schon in der Christmette in Andheri hatte uns der kräftige und schöne Gesang der Mädchen und Schwestern tief berührt.

Wie war Weihnachten in Indien?

MB: Bunt, fröhlich – und warm. Zur Christmette erschienen die Mädchen aus dem Kinderheim in Festtagskleidern, die alle als Weihnachtsgeschenk erhalten hatten. Danach feierten sie mitsamt den Schwestern eine fröhliche Party draußen, mit roten Mützen und mit einer Disco am ersten Weihnachtstag.

Wo waren Sie in Andheri untergebracht?

WB: Im Seminargebäude neben dem Generalat der „Marys“. Wegen Bauarbeiten lebten die Heimkinder Tür an Tür mit uns und befragten uns offen und ausgiebig. Besonders interessierten sie sich für Schnee - dabei froren sie schon bei 19 Grad.

Wie leben die Kinder heute im Heim in Andheri?

WB: Eine größere Gruppe von Kindern teilt sich einen Raum, in dem sie essen, meist im Schneidersitz ihre Hausaufgaben machen und abends ihre Matten zum Schlafen ausrollen. Ihr Tagesablauf ist klar strukturiert. Der Umgangston der Schwestern ist immer freundlich, aber Disziplin und Lernen haben einen hohen Stellenwert. Die Marys legen, gerade weil Mädchen in Indien stark benachteiligt sind, großen Wert auf Bildung, und sie versuchen, die Manki des staatlichen Schulsystems auszugleichen.

Haben Sie Unterschiede zu Ihrem ersten Indien-Besuch 2003 bemerkt?

WB: Erfreulicherweise schienen die Menschen in den Lepra- und HIV-Stationen der Marys in besserem Gesundheitszustand zu sein als 2003. Wohl auch, weil die Regierung inzwischen AIDS-Medikamente bereitstellt. Allerdings hält die Stigmatisierung durch die Bevölkerung an. Städtebaulich hat sich viel in Mumbai verändert: Der Flughafen ist supermodern geworden, von dort führt ein Highway nach Andheri, es sind riesige Wohnblocks entstanden – und ein Slum ist einem Kricket-Stadion gewichen. Wo die Bewohner des Slums jetzt leben, wissen wir allerdings nicht.

Woran denken Sie beim Rückblick auf Ihre Reise als Erstes?

MB: An das Charisma und die Fröhlichkeit der Ordensfrauen, und an die Offenheit und Freundlichkeit der Kinder. Das hat auch unsere Kinder am meisten beeindruckt. Samantha, eines der Heimkinder, sagte uns: „Wir haben nichts, aber wir lachen immer.“