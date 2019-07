Dimitri Stroh mit 29 Treffern bester Bezirksliga-Torschütze

Erstmals sind im Fußballbezirk Schwarzwald die fairsten Mannschaften und die besten Torjäger in den einzelnen Staffeln ausgezeichnet worden. Dank der Unterstützung des neuen Kooperationspartners des Bezirks Schwarzwald, der AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg, war dies möglich.

Bezirksspielleiter Matthias Harzer hatte die Wettbewerbe zu Beginn der vergangenen Saison angeregt und aufgrund der Unterstützung der AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg war es nun möglich, beim Bezirkstag die fairsten Mannschaften und die besten Torjäger auszuzeichnen.

So wurden zunächst die besten Torjäger mit einer Urkunde und einer Torjägerkanone ausgezeichnet. In der Bezirksliga zeigte sich Dimitri Stroh (29 Tore) von der SpVgg Trossingen als bester Torjäger. Die Auszeichnung in der Kreiliga A 1 ging an Stefan Schatz (SV Irslingen, 29 Tore), in der A 2 an Marius Butz (SV Renquishausen, 29 Tore), in der B 1 an Dominik Friedrichs (FC Epfendorf, 33 Tore), in der B 2 an Stefan Henle (SV Schörzingen, 26 Tore), in der C 1 an Alexander Thomas (SV Herrenzimmern II, 29 Tore), in der C 2 an Fabian Grötzinger (SGM TGA/FV08 Rottweil II, 34 Tore, bei der Verleihung nicht anwesend) und in der C 3 an Mohammed Ali Karkamaz (FK Spaichingen, 20 Tore).

Bei der Fair-Play-Wertung flossen, neben der offiziellen Wertung aus dem DFBnet (für rote, gelb-rote und gelbe Karten) auch Nichtantreten bei Spielen, sowie das Verhalten der Mannschaften im Spielbetrieb, wie auch die Teilnahme an Pflichtveranstaltungen des Bezirks Schwarzwald, in die Wertung ein.

In der Bezirksliga wurde die SG Bösingen/Beffendorf II als fairste Mannschaft (neben einer Urkunde gab es noch einen Geldscheck von 200 Euro) ausgezeichnet. In der Kreisliga A 1 war dies die SG Locherhof/Mariazell (Urkunde und 200 Euro), in der A 2 die SG Fridingen/Mühlheim II (Urkunde und 200 Euro). In der B 1 wurde der FC Epfendorf und in der B 2 der SV Spaichingen (jeweils Urkunde und 175 Euro) und in der C 1 die SG Locherhof/Mariazell II (Urkunde und 150 Euro), in der C 2 die SG Aichhalden/Rötenberg II (Urkunde und 150 Euro) und in der C 3 die SG Fridingen/Mühlheim III (Urkunde und 150 Euro) ausgezeichnet.

Harald Rettenmaier, stellvertretender Geschäftsführer der AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg, übergab die AOK-Torjäger-Pokale und den AOK-Fairplay-Pokal. „Die Mannschaften haben in den vergangenen Monaten tolle Leistungen gezeigt“, sagte Rettenmaier bei der Preisübergabe. Die AOK wird den Fußball auch weiter unterstützen.

Auf dem Staffeltag wurde ein neues Gesundheitsangebot für die Vereine des Bezirks Schwarzwald bekannt gegeben. Interessierte Vereine können einen „Fit in die Saison-Workshop“ kostenlos durchführen lassen. Dies ist ein 90-minütiges „High Intensity-Training“, bei dem AOK-Präventionsexperten einen Zirkel-Workout im hochintensiven Bereich und ein Faszien-Dehnprogramm vorführen und anleiten.