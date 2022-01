Die Sternsinger waren in Mühlheim und Stetten unterwegs

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Trotz der Corona-Epidemie waren in Mühlheim und Stetten die Kinder und Jugendlichen als Sternsinger in beiden Orten unterwegs. An den meisten Haustüren herrschte fast ungläubiges Staunen, dass die Kinder tatsächlich und leibhaftig vor der Türe standen. Mit den notwendigen Masken „bewaffnet“ und frisch getestet, mit dem Stern und einem Sammelkässle an einem langen Besenstiel als verlängertem Arm, so wurden die Bewohner mit der der Botschaft „Gesund werden – Gesund bleiben“, dem traditionellen Segensspruch oder dem Segenslied überrascht.

In Stetten fanden sich 17 Kinder in vier Gruppen zusammen. Alle Haushalte konnten besucht werden. Dabei kamen 2319 Euro zusammen. Dies war trotz Corona ein Rekordergebnis für die bisherigen Stettener Sammlungen. In Mühlheim taten sich 19 Kinder in fünf Gruppen zusammen. Neu war, dass die Haushalte nicht wie bisher nur nach Anmeldung besucht wurden. Die Kinder waren dieses Jahr wieder klassisch von Haus zu Haus gezogen und sammelten dabei 2665 Euro ein. Beide Beträge können sich durch nachträgliche Überweisungen sogar noch erhöhen. Neben den Geldspenden waren die Mitbürger in Mühlheim und Stetten sehr spendabel mit Naschereien für die Sternsinger. Die süßen Dreingaben wurden am Nachmittag gerecht aufgeteilt. Ein wesentlicher Teil der süßen Überraschungen wird an den Tafelladen in Tuttlingen weitergegeben, so dass wirklich weit über den Kreis der Sternsinger hinaus an diesem Tag viel Gutes bewirkt wurde.

Es wäre natürlich einfacher gewesen, aufgrund der Corona-Lage alles abzusagen, so die Verantwortlichen in den beiden Kirchengemeinden. Andrea Lux, Sandra Huber, Lucyna Rettenmaier und Daniela Schmid für Stetten, Berna und Georg Richter für Mühlheim waren aber der Meinung: Mit gutem Willen ist das zu schaffen! Und so war es. Schnell waren auch weitere Eltern zur Mitarbeit und für eine warme Mittagsmahlzeit gewonnen, und so wurde die Aktion ein voller Erfolg. Pfarrer Joseph konnte kaum glauben, wie viele Sternsinger hinter der Stettener Kirche auf den Segen zur Aussendung warteten. Seine Freude war ihm deutlich anzumerken, kein Kind kam ohne einen Weihwassertropfen davon.

In der Filialkirchengemeinde St. Michael Neuhausen ob Eck konnte die Sternsinger-Aktion schweren Herzens nicht so wie in den vergangenen Jahren, mit Sternsinger-Gruppen durchgeführt werden. Es fehlten Kinder und Jugendliche, die sich als Sternsinger zur Verfügung stellten. Darum segnete Pfarrer Joseph am Ende des feierlichen Abendgottesdienstes nach dem Dreikönigstag die ausgelegten Segensaufkleber, die von den Gottesdienstbesuchern für den Haushalt mitgenommen werden konnte.