Die Puppen tanzen wieder im Theaterbahnhof

Nach der Corona-Pause meldet sich der Mühlheimer Theaterbahnhof mit einem neuen Erwachsenenstück zurück: In „Schöne Biester“ treten Bachmann und Legrand frech, bunt, urkomisch und tiefgründig als Teufel und Engel zum Wettstreit an.

Auch der wetterbedingte Umzug vom Bahnhofsgarten in die Lippachtalschule hat am vergangenen Wochenende das Vergnügen des Premierenpublikums am Spektakel aus Schauspiel, Puppenspiel, Gesang und Tanz nicht trüben können.

Engel Bonifacia (Cécile Legrand) will die Menschen sehnlichst zum Guten verführen – Höllenbrut Malefiz (Martin Bachmann) strebt teuflisch nach dem Gegenteil. In Faustscher Manier wetten sie um zwei Menschenseelen: Wer die Oberhand über „Die Schöne und das Biest“ behält, hat gewonnen. Dem Verlierer blüht der qualvolle Dienst im Reich des anderen.

In der Rahmengeschichte setzen die Rivalen in temporeichen Duellen spannende Requisiten ein – von der teuflisch-hypnotisierenden Ast-Schlange bis zum Metall-Fächer als Waffe. Die eigentliche Wette tragen die Kontrahenten aber auf einer Puppenbühne als „Spiel im Spiel“ aus. Neben bezaubernden Stabmarionetten aus dem Märchen „Die Schöne und das Biest“ greifen Malefiz‘ und Bonifacias Miniaturdoubles auch gleich noch selber ins Geschehen ein.

In der Märchen-Persiflage mutiert die edle „Schöne“ unter Malefiz‘ teuflischer Führung zum verzogenen, tyrannischen Gör. So rettet sie niemals einen verzauberten Prinzen. Gleichzeitig besänftigen Bonifacias wohlmeinende Hände über die Marionettenfäden das „Biest“ so sehr, dass es seine ganze Würde als gefährliches Untier verliert.

Um ans jeweilige Ziel zu kommen, ist sowohl Engel als auch Teufel jedes Mittel recht. Beide manipulieren gleichermaßen Schicksale ohne Rücksicht auf die Folgen für die Figuren. Und am Ende eint beide die Erkenntnis, die Fäden gar nicht allein in den Händen zu halten, sondern selber Spielball des jeweiligen „Bosses“ ganz oben oder ganz unten zu sein.

In Personalunion Darsteller und Autoren haben Bachmann und Legrand die Rahmengeschichte komplett in feine Reime verpackt. Neben Zitaten aus Gothes Faust tummelt sich da auch sprachlich Deftigeres. Mit Stilbrüchen wird im Theaterbahnhof ohnehin immer gerne gespielt. Während Bachmann mit ganzem Körpereinsatz und diabolischem Lachen in einer Paraderolle als klassische Teufelsbrut aufgeht, bricht Legrand hart das Klischee des zarten, vergeistigten Engels. Resolut und wehrhaft tritt Bonifacia in Knalltürkis an, zieht nebenbei alle Register weiblicher Verführungskunst und kokettiert mit mutwillig unreinen Koloraturen in manch einer Gesangseinlage. Gesungen – und getanzt – wird nämlich auch: zu Bachmannschen Kompositionen, gesetzt und eingespielt vom Gitarristen Massimo Serra. In der Tradition antiker Theaterchöre kommentieren die Einlagen das Geschehen, hören sich dabei aber an wie Bänkellieder mit zeitgenössischem Touch.

Am Ende muss Malefiz unter Qualen erleben, dass ihm Engelsflügel wachsen – und auch Bonifacia findet sich entsetzt mit Teufelshörnern wieder. Der Wettstreit zwischen Gut und Böse geht also weiter, als innerer Kampf des Einzelnen zwischen beiden Polen. Oder um es mit Goethe zu sagen: „Zwei Seelen wohnen, ach, in meiner Brust.“