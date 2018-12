Die neue elektronische Ausrüstung wird kostspielig

Der Mühlheimer Gemeinderat hat sich in seiner letzten öffentlichen Sitzung vor dem Jahreswechsel nochmals mit dem Neubau des Feuerwehrmagazins in der Vorstadt beschäftigt.

Eingangs des Beratungspunktes sagte Bürgermeister Jörg Kaltenbach, dass die europaweite Ausschreibung für das Gremium „ernüchternd“ gewesen sei. So gab es für das Los Eins (Objektplanung Gebäude und Freianlagen) keinen einzigen Teilnahmeantrag.

Für die Lose Zwei und Drei jeweils nur einen Antrag und für das Los Vier drei Teilnahmeanträge. Nach dem für das Los Eins drei geeignete und leistungsfähige Bieter angeschrieben wurden, haben zum Schluss zwei Bieter verbindliche Angebote eingereicht.

Der Gemeinderat vergab jetzt die Aufträge wie folgt: Die Objektplanung „Gebäude und Freianlagen“ übernimmt ein Unternehmen aus Gosheim. Um die Tragwerksplanung, Wärmeschutz, Energiebilanzierung sowie den Brandschutz kümmert sich eine Firma aus Tuttlingen. Die Fachplanung „Technische Ausrüstung“ (Los Drei und Vier) übernehmen zwei Unternehmen aus Tuttlingen.

Mit der Durchführung und Begleitung des Ausschreibeverfahrens ist eine Kanzlei aus Stuttgart sowie ein Architektenbüro aus Herzebrock-Clarholz beauftragt worden.

Neue elektronische Ausrüstung wird teuer

Eine kostspielige Angelegenheit dürfte die notwendige Erneuerung der elektrotechnischen Ausrüstung für die Regenüberlaufbecken (Vorstadt und Stetten) sowie die Hebeanlage Dreschschuppen werden.

Klärwärter Thomas Buschle sowie der Vertreter der Ingenieurgesellschaft Dreher + Stetter aus Empfingen bestätigten die mittlerweile immer häufiger auftretenden Störfälle. Die Störungen würden viel Geld kosten, merkte Klärwärter Buschle an. Eine Modernisierung, um die Sicherheit garantieren zu können, sei darum unumgänglich. Die Schaltanlagen sind mittlerweile inzwischen 20 und 30 Jahre alt. Empfohlen wurde, alle Maßnahmen sollten gleichzeitig überholt und durchgeführt werden.

Der begleitende Ingenieur erklärte dem Gemeinderat, dass die elektrotechnischen Ausrüstungen der Abwasseranlagen erneuert werden müssen. In diesem Zuge wird die Fernwirktechnik auf den aktuellen Stand der Technik ausgerüstet. Die Messtechnik in den Abwasseranlagen wird, soweit es möglich ist, weiter verwendet werden. Die Maßnahme wird Gelder in Höhe von 177 702 Euro erfordern. Die Finanzierung erfolgt über den Vermögensplan 2019 für die Abwasserbeseitigung. An eine Erhöhung des Abwasserbeitrags ist laut Kämmerer Gebhard Läufer nicht gedacht. Sie dürfte ab 2020 notwendig sein.

Neue Einsatzkleidung für die Feuerwehr

Auf der Agenda für das Jahr 2019 steht eine neue Einsatzkleidung der Freiwilligen Feuerwehr Mühlheim & Stetten. Der ehemalige Abteilungskommandant der Abteilung Stetten, Dominik Specker, stellte die Notwendigkeit vor. Die bisherige Kleidung der Wehr ist zum Teil weit über zehn Jahre alt. Zehn Jahre sei ein normaler Zyklus, wurde Specker bestätigt. Die Kleidung der Wehrleute müsse sicher sein, war der einheitliche Tenor des Gremiums. Die Anschaffung dürfte Kosten in Höhe von rund 60 000 Euro verursachen.