Die Landschaft putzen, aber im Alleingang

Die Aktion „Saubere Landschaft“ ist in Mühlheim seit Jahren ein fester Termin im Veranstaltungskalender. Schon im vergangenen Jahr musste diese coronabedingt aber anders organisiert werden. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation soll sich das in diesem Jahr nun wiederholen.

Üblicherweise haben der Nachwuchs der örtlichen Vereine und der örtliche Schwäbische Albverein die Aktion durch ihre Teilnahme unterstützt. Dabei sammelten sie als große Gruppe Müll, der in der Landschaft verstreut lag. Jetzt sieht die ganze Aktion aber anders aus. „Im Hinblick auf die sehr bedenkliche aktuelle Corona-Situation kann leider auch in diesem Jahr unsere Aktion Saubere Landschaft nicht so stattfinden, wie dies bis 2019 der Fall war“, stellte Bürgermeister Jörg Kaltenbach fest. Bei den aktuellen Infektionszahlen sei es keinesfalls möglich, dass sich zwischen 50 und 70 Sammler gemeinsam auf den Weg machen.

Aber ganz untätig wollen die Sammler nicht sein. Bürgermeister Jörg Kaltenbach, Stettens Ortsvorsteher Emil Buschle und der Mühlheimer Albvereins-Vorsitzende Peter Glatz haben eine gute Idee der Mitbürgerin Anja Buhl aus dem vergangenen Jahr aufgegriffen und laden die Mitbürger ein, an der Aktion in einer anderen, individuellen Form teilzunehmen und mitzumachen.

Die Aktion „Saubere Landschaft“ soll jetzt folgendermaßen ablaufen: Bei der Büchertruhe am Rathauseingang (in der Hauptstraße) liegen ab sofort Müllsäcke in einer Kiste dazu bereit. Teilnehmer können jeweils bis zu zwei Säcke entnehmen. Als Einzelner, maximal als Zweiergruppe oder als Familie, kann dann die Landschaft von Müll befreit werden. Die Säcke sollte jeder bei sich zu Hause lagern, sofern das nicht möglich sein sollte, können sich Teilnehmer mit der Stadtverwaltung unter Telefon 07463/99400 in Verbindung setzen. Wer entlang von Straßen sammelt, sollte zudem Signalwesten tregen, damit jeder Sammler gut von Autofahrern erkannt wird.

Am Freitag, 7. Mai, in der Zeit von 15 Uhr bis 16 Uhr wird Bürgermeister Jörg Kaltenbach beim Bauhof die vollen Säcke, Autoreifen und sonstiges Sammelgut einsammeln. Wer sich beteiligt, erhalten den kleinen, üblichen Belohnungsbetrag von 5 Euro. Auf das sonst übliche gemeinsame Vesper muss coronabedingt aber verzichtet werden. „Wir alle hoffen, dass wir kommendes Jahr endlich wieder in einer großen Gruppe als schönes Gemeinschaftserlebnis diese Aktion durchführen können“, so Kaltenbach abschließend.