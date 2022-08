Derya Türk-Nachbaur empfängt erste Besuchergruppe in Berlin

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die SPD-Bundestagsabgeordnete Derya Türk-Nachbaur hat zum ersten Mal politisch Interessierte aus ihrem Betreuungswahlkreis Rottweil-Tuttlingen nach Berlin eingeladen. Eine Besuchergruppe, bestehend aus verschiedenen Vereinen und Institutionen besuchte die Abgeordnete im Bundestag, die seit der letzten Bundestagswahl neu im Amt ist.

„Ehrenamtliches Engagement wird oftmals nicht richtig gewürdigt. Es ist daher schön, wenn die Arbeit des Vereins mit so einer Fahrt belohnt wird, gerade nach zwei Jahren Corona“, waren sich die Teilnehmer der Fahrt einig. Mit dabei waren Mitglieder aus der Rottweiler Kreis SPD und des SPD-Ortsvereins Mühlheim an der Donau. Das Programm enthielt neben dem Besuch im Bundestag und einer Diskussion mit der Abgeordneten und dem gemeinsamen Besuch der Reichstags-Kuppel: Eine politische Stadtrundfahrt, Besuch des „Denkmals für die ermordeten Juden Europas“, Überblicksführung bei der Bundeskanzler-Willy-Brandt-Stiftung, Rundgang in der Altstadt Potsdams „Holländisches Viertel“ und einem Informationsgespräch im Haus der Wannsee-Konferenz.

Bei der Diskussion mit der Abgeordneten Türk-Nachbaur standen die weitreichenden Folgen des russischen Angriffs auf die Ukraine im Mittelpunkt. Aufgrund ihrer Funktion als Berichterstatterin für Menschenrechte innerhalb der Ukraine konnte sie den Teilnehmer Details zur Lage vor Ort berichten. Zudem schilderte die Abgeordnete den Alltag einer Abgeordneten im Wahlkreis und Berlin und welche Veränderungen des Mandats für sie privat bedeuten.