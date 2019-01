Der Name ist Programm

Mit der Hauptversammlung des Gesangvereins „Harmonie“ ist kürzlich der Startschuss für die Zeit der Hauptversammlungen der örtlichen Vereine gefallen. Das vergangene Vereinsjahr war geprägt von guter Kameradschaft. Der Chor „Harmonie“ besteht dabei aus 14 aktiven Sängern, die größtenteils im fortgeschrittenen Lebensalter sind.

Mit Erwin Ulmer habe man einen Dirigenten gefunden, der zum Chor passt, so der Vorsitzende Kurt Waizenegger. Da es dem Chor personell nicht mehr möglich ist, öffentlich ein Konzert zu bestreiten, gehören Auftritte, wie zum Beispiel beim Seniorennachmittag der Stadt, zu den Höhepunkten im Vereinsjahr. Viel Wert legen die Sänger auf den Zusammenhalt untereinander und auch die Freundschaft der Frauen der Sänger miteinander. Dies sieht auch Chorleiter Erwin Ulmer so, dem es „Spaß macht“, nicht umsonst sei er schon zwei Jahre dabei.

Ein großes Lob bekam der Vorsitzende Kurt Waizenegger, den Erwin Ulmer als „Juwel“ für den Chor bezeichnete. Man habe die Vereinskasse „mit einer schwarzen Null“ abschließen können, so Kassier Paul Huber, der einige Spenden an den Chor verbuchen konnte. Zwei Mitglieder sind im vergangen Vereinsjahr verstorben, so dass der Gesangverein „Harmonie“ zum Start ins Jahr 2019 insgesamt 63 Mitglieder zählt“.

Bürgermeister lobt Zusammenhalt

Den Probenbesuch wertete Erwin Ulmer mit 80 Prozent als „sehr gut“. An allen 40 Proben im vergangenen Sängerjahr haben Fridolin Henzler und Heinz-Dieter Wettki teilgenommen, sie wurden ebenso geehrt wie Siegfried Kossack, Heinz Müller, Kurt Waizenegger, Paul Huber und Heiner Wäschle, die alle nur einmal gefehlt hatten und somit 39 Proben besucht haben.

Bürgermeister Jörg Kaltenbach hob in seinem Grußwort vor allem die im Chor gelebte Kameradschaft hervor. Die Auftritte beim Seniorennachmittag der Stadt und im Altenzentrum würden allen immer viel Freude bereiten. Kameradschaft sei das, was die „Harmonie“ besonders ausmache. Er hoffe, dass der Gesangverein in diesem Jahr beim Städtlefest wieder dabei sei, so der Schultes.

Ehrennadel für langjährige Treue

Bei den anschließendenWahlen gab es keine Veränderungen: Erster Vorsitzender bleibt Kurt Waizenegger, Stellvertreter und Protokollführer ist Fridolin Henzler, Kassier bleibt Paul Huber, die Kassenprüfer sind Heiner Wäschle und Heinz Müller, ebenso bleibt Rudolf Leibinger weiter Wirtschaftsführer. Dem Ausschuss gehören Heinz-Dieter Wettki, Martin Storz, Heiner Wäschle und Rudolf Leibinger an.

Zum Abschluss der Versammlung gab es für zwei langjährige Sänger noch hohe Ehrungen: Heiner Wäschle wurde für 60-jährige und Erwin Buhl für 50 Jahre aktive Sängertätigkeit der „Harmonie“ geehrt. Für beide gab es neben einer Urkunde auch die Ehrennadel in Gold mit eingravierter Jahreszahl und dazu einen Gutschein vom Verein. Das gemeinsam gesungene Lied „Die Nacht ist von den Bergen gestiegen“ rundete die Ehrung der beiden Jubilare ab.