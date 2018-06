Der Ettenberg wird zur Hanball-Hochburg

Vom heutigen Freitag bis zum Sonntag ist das Sportgelände auf dem Mühlheimer Ettenberg in Handball-Hand. Mehr als hundert Mannschaft der verschiedenen Spiel- und Altersklassen beiderlei Geschlechts geben sich über drei Tage ein Stelldichein. Die Handballabteilung des TV Mühlheim ist Gastgeber und darf sich auf das Kommen der Handballfreunde aus dem ganzen süddeutschen Raum freuen.

Weil zahlreiche Gastmannschaften schon am Freitagnachmittag anreisen und auf dem Ettenberg ihre Zelte aufschlagen, verwandelt sich das Sportgelände in eine richtige Zeltstadt. Der sportliche Teil des 56. Handballturniers mit seinem umfangreichen Turnierplan findet auf sieben Kleinfeld-Spielplätzen, dem vereinseigenen Tartan-Platz und auf dem Beach-Platz vor dem TV-Sportheim statt.

Fast 80 Nachwuchsteams

Neben den zahlreichen Jugend-Handballmannschaften hat das dafür verantwortliche Organisationsteam bereits alle Spielpläne an die Mannschaften verteilen können. Neben den fast 80 Nachwuchsmannschaften nehmen am Turnier 15 Damen- und 18 Herrenteams teil. Während am Freitag ab 17 Uhr das Beach-Turnier für die weiblichen und männlichen A- und B-Jugend startet, beginnt das Rasen-Turnier am Samstag um 11.30 Uhr. Am Sonntag wird bereits um 9.30 Uhr begonnen. Der Turnierplan sieht die Finalrunde ab 14 Uhr vor. Nach dem Schlusspfiff des letzten Turnierspiels folgt im Festzelt die Siegerehrung.

Der TV Mühlheim hat auch für das Gesellige vorgesorgt. So steigt am Freitagabend ab 21 Uhr „Party pur“ mit DJ Egon, am Samstagabend ist ab 21 Uhr „Party ohne Grenzen“ mit DJ NoSoundSystem angesagt.

Über die drei Tage erfolgt die Zu- und Abfahrt im Einbahnverkehr. Die Zufahrt erfolgt wie gewohnt von der Tuttlinger und Beuroner Straße. Die Rückfahrt direkt über den Tiefentalweg zurück zur L277 beim ehemaligen „Schützen“.