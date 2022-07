Der „beste kleinste Zirkus der Welt“ ist zu Gast

Im Theaterbahnhof in Mühlheim ist am Wochenende, 23. und 24. Juli, jeweils ab 15 Uhr der „beste kleinste Zirkus der Welt“ zu Gast. Beim „Circus Huckepack“ gibt es alles im Kleinformat: Hochseil-Artistik, Musik oder Tierdressur, kündigen die Veranstalter in einem Schreiben an.

Die Show dauert rund 60 Minuten, der Eintritt kostet sechs beziehungsweise sieben Euro. Reservierungen werden unter Telefon 07463/2580007, Telefon 0171/8058869 oder E-Mail an service@theater-bahnhof.de angenommen.