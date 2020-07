Das Leben kehrt in den Gasthof Hirsch zurück

Im Mühlheimer Gasthaus „Hirsch“ tut sich was. Aktuell sind die Räumlichkeiten zwar in der Hauptstraße noch verwaist. Doch nicht mehr lange. Die Stadtverwaltung, der Eigentümer Michael Damaschke und die Hirsch-Brauerei freuen sich, eine gute Lösung für den weiteren Betrieb der Gastronomie und des Beherbergungsbetriebs gefunden zu haben. Ab sofort soll wieder Leben im Gasthaus „Hirsch“ herrschen. Die Wiedereröffnung ist für Samstag, 4. Juli, geplant.

In Mühlheim kann man sich freuen, dass „der Hirschen“ bald wieder geöffnet sein wird. Die Gastronomie ebenso wie der Beherbergungsbetrieb. Familie Campa ist seit 1994 in der Gastronomie und bringt also die nötige Erfahrung mit. Bei der Vermietung der Gästezimmer betritt die Familie Neuland. Hier soll neues Personal dafür sorgen, dass auch der Bereich Gästezimmer reibungslos klappt. Aus touristischer Sicht wäre dies sehr wichtig, da speziell im Sommer zahlreiche Gäste in der Region Donau-Heuberg und im gesamten Donaubergland erwartet werden.

Die Wirtschaft wird Alfredo Campa betreiben. Seine Tochter Linda Campa führt das Sportheim in Seitingen. Da der Chef überwiegend in der Küche zu finden sein wird, werden auch hier weitere Mitarbeiter eingestellt, damit der Betrieb im Gastraum rund läuft. Daneben wird es ab sofort bis zum Herbst auch wieder eine Außenbewirtung geben. Dieses Extra hat der Mühlheimer Gemeinderat bereits dem neuen Gastwirt genehmigt.

Gute Nachrichten für Mühlheim und seine Gäste. Das gastronomische Angebot wird um die italienische Küche erweitert. Alfredo Campa bietet mehr italienische Speisen als Pizza und Pasta an und so sagt er in seinem sympathischen, italienisch gefärbten Schwäbisch, „en Wurschtsalat gibt’s uff alle Fälle au“ „und Hirsch-Bier“ ergänzt Uli Schray als Vertreter der regionalen Brauerei, die sich stark engagiert. Unter der Woche wird es dann im „Hirsch“ auch einen Mittagstisch geben und am Sonntag, wenn durchgehend geöffnet sein wird, bietet Campa auch Kaffee und Kuchen an. Ein Ruhetag ist vorläufig noch nicht geplant. Die Stadtverwaltung freut sich, dass für die etablierte Gaststätte im Zentrum nun ein Nachfolger gefunden werden konnte.