Dank an Paula Müller

Paula Müller hat, zusammen mit ihrem Ehemann Berthold Müller, weit über zehn Jahre im Bürgerschaftlichen Engagement (kurz BE) in Mühlheim viel Gutes getan. Jetzt will sie in der Organisation aufhören. Das haben Bürgermeister Jörg Kaltenbach und der für das Ehrenamt zuständige Ansprechpartner der Verwaltung, Uwe Steinbächer, zum Anlass genommen, Paula Müller in einer Feier im Rathaus zu danken.

Paula Müller aus Stetten hatte 2007 bei einem sogenannten Werkstattgespräch, bei dem der Grundstein für das Bürgerschaftliche Engagement in Mühlheim gelegt wurde, die Initiative ergriffen. Sie plädierte dafür, Mühlheimer und Stettener bei gemeinsamen Busreisen in die Region zusammenzubringen. Paula Müller stellte sich auch gleich als Organisatorin zur Verfügung und fand in Josefine Ziegler sowie nach deren frühem Tod in Manfred Kambach zuverlässige Partner im Organisations-Duo. Ehemann Berthold wurde immer mit eingespannt, und gemeinsam erkundeten die Beiden fast alle Ausflüge vorab.

Nahezu 3000 Teilnehmer

Insgesamt wurden über 60 Ausflüge für die Mühlheimer Bürgerschaft durchgeführt, mit nahezu 3000 Teilnehmern. „Nachdem nun Paula Müller die Organisation an Jüngere übertragen will, danken wir für ihren großen persönlichen Einsatz zum Wohle der Allgemeinheit“, so Bürgermeister Jörg Kaltenbach bei der kleinen Feier. Vom Schultes gab es einen Essensgutschein und einen Blumenstrauß, Uwe Steinbächer hatte ein kleines Erinnerungsgeschenk mitgebracht. Die andere Hälfte des Organisationsteams, Manfred Kambach, trägt sich ebenfalls mit dem Gedanken ans Aufhören. Er organisiert allerdings nochmal den nächsten Halbtagesausflug, der am 15. Mai nach Radolfzell führt.

„Wir hoffen, dass wir dann tatkräftige Nachfolger finden werden, die sich dem Bürgerschaftlichen Engagement (BE) engagiert annehmen“, war der Wunsch von Bürgermeister Jörg Kaltenbach und Uwe Steinbächer.