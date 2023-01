Container ade: Endlich wieder Unterricht im Klassenzimmer!

Seit Montag sind Schüler und Lehrer der Realschule zurück im generalsanierten Schulgebäude. Daran, dass das Projekt planmäßig über die Bühne ging, waren mehrere Stellen beteiligt. Bürgermeister Jörg Kaltenbach nennt stellvertretend einige von ihnen.

Die Objektplanung hat die Planungsgesellschaft Weber übernommen. Architekt ist Andreas Vogt, das Baustellenmanagement hat Jens Engesser übernommen. Alexander Weißer hat sich für die Ausschreibung und Bauleitung Verantwortlich gezeigt, zählt Kaltenbach auf. Als Fachplaner für den Bereich Heizung, Lüftung, Sanitär nennt er Konrad Wachter und Stefanie Pal. In Sachen Elektrotechnik Oliver Reizner von Schnell Ingenieure.

Seitens der Schule habe Rainer Abbt noch die Planung mit auf den Weg gebracht, in der Bauphase habe dann Claudia Kall übernommen, so Kaltenbach. Mit an Bord seitens der Schule seien zudem Kerstin Beck und Judith Wehrle sowie der stellvertretende Schulleiter Christian Graf. „Sie waren die Schnittstelle von der Schule zum Projektteam“, sagt Kaltenbach.

Von Verwaltungsseite nennt Kaltenbach seinen Hauptamtsleiter Volker Lewedey. Er zeigt sich aber auch froh über die politische Unterstützung von Gemeinderat und Ortschaftsrat, die das Projekt befürwortet und entsprechende Beschlüsse gefasst haben. „Wir sind dankbar, dass wir von Anfang an diese Unterstützung erfahren durften.“