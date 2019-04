CDU-Kandidaten für den Kreistag stehen fest

Für die bevorstehende Kreistagswahl stehen die CDU-Kandidaten für den Wahlkreis II (Mühlheim) fest.

Die CDU geht mit einer bunten Mischung und einer motivierten Liste in den Kreistagswahlkampf für die Region Donautal-Heuberg. Mit zwei Kandidaten unter 30 Jahren und einem Frauenanteil von 50 Prozent unterscheidet sich die CDU von anderen Gruppierungen. Die Kandidatinnen und Kandidaten stammen aus verschiedenen Berufsgruppen und bringen sich in vielseitiger Weise ehrenamtlich ein. Mit einem engagierten Wahlkampf möchte die Liste um das Vertrauen der Wähler werben. Die Sicherung der ärztlichen Grundversorgung, die Etablierung einer dauerhaften Rettungswache in der Region, Verbesserungen im ÖPNV insbesondere für Schüler und Pendler, der Erhalt der kleinen Grundschulen, die Würdigung der Lebensleistung der älteren Mitbürger, die Unterstützung für den Bau des neuen Eingangsgebäudes im Freilichtmuseum, die Stärkung der Landwirtschaft oder bauliche Entwicklungsmöglichkeiten für junge Familien und Unternehmen sind die Ziele der Kreistagskandidaten.

Für die CDU treten an: CDU-Kreisvorsitzende Maria-Lena Weiss, Bürgermeister Jörg Kaltenbach (beide Mühlheim), Karola Maier (Irndorf), Bürgermeister Jürgen Zinsmayer (Renquishausen), Europawahlkandidatin Alexandra Sauter (Bärenthal) und Sven Reizner (Fridingen).