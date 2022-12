Cäcilienfeier wird zum Ehrungsabend

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zwei Jahren Corona-Abstinenz sind in der traditionellen Cäcilienfeier des Katholischen Kirchenchores Mühlheims im Gasthaus „Krone“ einige Ehrungen vorgenommen worden. Auftakt des „Cäcilientages“ war zunächst ein feierlicher Gottesdienst in der Stadtpfarrkirche Maria Magdalena mit Pfarrer Gerwin Klose in dem auch allen verstorbenen Kirchenchormitgliedern besonders gedacht wurde.

Bei der Feier bedauerte es die Vorsitzende Beate Krämer in ihrem Rück- und Ausblick, dass man nun zwei Jahre habe warten müssen, bis die Cäcilienfeier wieder habe abgehalten werden können. Beate Krämer ging auf die zwei Jahre ein, die sich oft recht schwer dargestellt haben. So kam der Chorgesang im Frühjahr 2020 erstmals komplett zum Erliegen oder erst im September 2021 waren Proben nur unter großen Einschränkungen wieder möglich.

Ein besonderer Glanzpunkt war das Dekanatschortreffen in Trossingen im Juli, zusammen mit anderen Chören. Der Gottesdienst war beim Treffen in Trossingen ein besonderes Erlebnis. Sie bedauerte es außerordentlich, dass durch die lange Corona-Zeit leider einige Chormitglieder nicht wieder den Weg zum Kirchenchor gefunden haben. Umso erfreut war der Chor über den Neuzugang zweier Sängerinnen, Silke Lang-Leibinger und Sabine Merz. Ein ganz dickes Lob gab es von Beate Krämer und von Pfarrer Joseph an die Chormitglieder und den musikalischen Leiter, Klemens Weiß, der oft sein musikalisches Talent in den Proben einbringt.

Pfarrer Joseph und Beate Krämer nahmen die zahlreichen Ehrungen, seit dem Jahr 2020, gemeinsam vor. Im Jahr 2020: Für 65 Jahre die beiden Schwestern Hilde Rabus und Siglinde Kammerer, für 30 Jahre Martin Storz; Ehrungen 2021: Für jeweils 45 Jahre Nelly Keller und Ingeborg Wettki-Storz, für 20 Jahre Chorleiter Klemens Weiß und für 10 Jahre Ulrike Rometsch. Auf 25 Jahre zurückblicken kann Gabriele Grathwohl. Für alle gab es auch entsprechende Ehrengeschenke als Anerkennung für das Geleistete. Etwas Wehmut kam aber auf, als sich Nelly und Hans Keller aus dem Chor verabschiedeten und auch Hilde Rabus dem Kirchenchor „Adieu“ sagte. Die Augen ließen so stark nach, dass sie die Noten ohne Lesehilfe nicht mehr lesen könne.

Gemeinsam gesungene Lieder, Abendessen und ein gemütliches Beisammensein ließen die Cäcilienfeier zu einem nachhaltigem Erlebnis werden.