Blumenteppich an Fronleichnam in die Kirche verlegt

Nicht umsonst ist die viele Arbeit im Vorfeld von Fronleichnam gewesen, die zahlreiche Helfer sowie Kinder und Ministranten in der Kirchengemeinde Mühlheim beim Blumensuchen und Vorbereiten der Blumenteppiche gemacht hatten. Als am Fronleichnamsmorgen um 6 Uhr die Entscheidung fiel, wegen der unsicheren Wetterlage (es hatte kurz vorher noch in Strömen geregnet), in diesem Jahr die traditionelle Fronleichnamsprozession ausfallen zu lassen und als Ersatz das katholische Hochfest in der Stadtpfarrkirche St. Maria Magdalena zu feiern, entschieden die Verantwortlichen, auch einen Blumenteppich vom Eingang des Gotteshauses bis zum Altar in der Pfarrkirche zu legen. Es war ein schöner Anblick für die Gottesdienstbesucher. Die Blumenteppiche vor den Altarstufen waren bereits am Tag zuvor in filigraner Arbeit zusammengefügt worden. Der Gottesdienst, den der Leiter der Seelsorgeeinheit Donau-Heuberg, Pfarrer Gerwin Klose hielt, wurde von der Schola musikalisch mitgestaltet.