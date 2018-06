Blasmusikfreunde kommen auf ihre Kosten

Unter dem Motto „Das etwas andere Fest“ der Stadtkapelle Mühlheim auf dem Platz zwischen der Lippachtalschule und dem Hallenbad hat, wie im vergangenen Jahr auch, am Freitagabend und am Sonntag die Freunde und Liebhaber der Blasmusik zum traditionellen Sommerfest in seinen Bann gezogen.

Am Freitagabend waren es nach der Festeröffnung die beiden Gastkapellen aus Leibertingen und die Stadtkapelle Fridingen, die mit ihren schwungvollen Beiträgen die Gäste bis spät in die Nacht hinein bestens unterhielten. Wie gewohnt, war es dann am Sonntagmorgen zum Frühschoppen die Musikkapelle Stetten, die nicht nur mit Blasmusik, sondern sich auch als Chor versuchten.

Am Nachmittag und später zum Festausklang war es dann die Stadtkapelle selbst, die mit Proben ihres Könnens die Festbesucher musikalisch verwöhnten. An beiden Tagen wurden die Besucher mit Gutem aus der Küche und Keller verwöhnt und die Kapelle konnte sich über guten Besuch nicht klagen. (wlw)