Bewirtschaften verboten: Landwirt soll Asbest auf Feldern verteilt haben

Nach dem Silobrand Ende August soll ein Landwirt auf mehreren Feldern in Mühlheim und Stetten die Brandabfälle entsorgt und in den Boden eingearbeitet haben. Es besteht die Gefahr, dass damit auch Asbest, ein krebserregender Stoff, in den Boden gelangt ist. Deswegen hat das Landratsamt dem Landwirt vorerst verboten, die Felder zu bewirtschaften.

Ende August ist das Silo in der Bahnhofstraße in Mühlheim abgebrannt. Die Polizei sperrte die Brandstelle zunächst ab. Doch Mitte September ist sie wieder freigegeben worden. Bereits einen Tag später sollen Heu, Stroh und zerbrochene Faserzementplatten, mit denen das Silo verkleidet war, dann auf mehreren Feldern ausgebracht worden sein. Und genau darin liegt die Gefahr: „Aufgrund des Alters des Gebäudes (dieses wurde um 1973 errichtet, Anm. d. Red.) ist davon auszugehen, dass es sich um asbesthaltigen Faserzement handelt“, teilt das Landratsamt nun mit. Untersuchungen, ob und in welcher Konzentration der Stoff tatsächlich vorzufinden ist, laufen aber noch.

Es besteht die Gefahr, dass sich Asbestfasern freisetzen

Asbest gilt als krebserregender Stoff. Die Herstellung und die Verwendung von asbesthaltigen Produkten ist seit Ende Oktober 1993 verboten. Eingesetzt wurde dieser seit 1930 aber bei einer Vielzahl von Produkten, schreibt das Landratsamt. Beispielsweise bei Fassaden- und Dachplatten, die vermutlich auch beim Bau des Silos verwendet wurden. Eigentlich ist der Stoff fest im Material eingebunden und es geht keine Gefahr davon aus, erklärt das Landratsamt. Anders verhält sich das aber, wenn Asbestplatten – wie beim Brand – zerstört oder mechanisch bearbeitet werden. Dann können sich Asbestfasern freisetzen. „Nicht der Stoff ist giftig, sondern die Fasern sind das Problem“, erklärt Katharina Baudis, Regionalgeschäftsführerin des BUND Schwarzwald-Baar-Heuberg. Diese können leicht eingeatmet werden, das Lungengewebe reizen „und Krebs auslösen.“

Mühlheims Bürgermeister Jörg Kaltenbach befürchtete bereits vor einigen Wochen, dass die Brandabfälle mit Asbest belastet sein könnten. Er fand damals deutliche Worte: „Das gehört untersucht. Ich hoffe, dass die Ausbringung mit aller Härte und Schärfe des Gesetzes verfolgt wird. Dass das kontaminierte Material einen Tag nach der Freigabe der Brandstelle ungefragt ausgebracht wird, ist extrem skandalös“, sagte er im Gespräch mit unserer Zeitung. Landratsamt und Polizei wurden eingeschaltet.

Landratsamt verbietet, die Flächen zu bewirtschaften

Nun hätten sich Hinweise auf asbesthaltiges Material insoweit verdichtet, „dass die konkrete Gefahr einer Bodenverunreinigung besteht“, heißt es in der Erklärung des Landratsamtes. Deswegen verbietet die Behörde mittels einer Allgemeinverfügung nun, die entsprechenden landwirtschaftlichen Flächen zu nutzen und zu bewirtschaften. Damit soll verhindert werden, dass möglicherweise weitere Asbestfasern freigesetzt werden und zu schädlichen Bodenveränderungen führen können. Sollte das Verbot missachtet werden, wird ein Zwangsgeld in Höhe von 2500 Euro angedroht.

Die Stilllegung der Flächen ist absolut richtig. Katharina Baudis, BUND-Regionalgeschäftsführerin

Betroffen sind laut Auskunft des Landratsamtes etwa drei Hektar an Flächen. Und das auf vier Gebiete verteilt, die sich über das gesamte Gemeindegebiet von Mühlheim und Stetten erstrecken. Diese sind im Lippachtal im Gewann „Obere Neue Wiesen“, im Überschwemmungsgebiet entlang der Donau im Gewann „Stadtösch“, westlich des Sägewerkes Maurer im Gewann „Rädergarten“ und auf dem Bergrücken zwischen Lippachtal und Stettener Tal im Gewann „Das Kelleräckerle“, teilt die Behörde mit.

In gleich vier Bereichen hat das Landratsamt ein Nutzungs- und Bewirtschaftungsverbot ausgeprochen. Grund ist der Verdacht, dass die dort entsorgten Brandabfälle mit Asbest verunreinigt sind. (Foto: Grafik: Landratsamt Tuttlingen)

„Ich finde diese Maßnahmen ausdrücklich richtig und angemessen“, sagt Kaltenbach. „Damit ist sichergestellt, dass keine Gefahr mehr von den Äckern ausgeht.“ Sowohl in Mühlheim als auch in Stetten herrscht derweil Unverständnis über die Aktion des Landwirts. „Das was mich erreicht, ist, dass es eine klare Erwartungshaltung gibt, dass man dem Ganzen nachgeht“, schildert Kaltenbach.

Auch Baudis begrüßt das konsequente Handeln. „Die Stilllegung der Flächen ist absolut richtig. Jede weitere Bodenbewegung kann das Material weiter zerkleinern und zusätzliche Asbestfasern an die Luft abgeben“, schreibt sie. „Wenn es bereits so eingearbeitet wurde, dass es nicht mehr entfernt werden kann, dann muss der belastete Boden abgetragen und deponiert werden.“

Wie gefährlich ist die Sache wirklich? Gutachten laufen noch

Wie gefährlich das Ausbringen der Brandabfälle tatsächlich ist, wird derzeit von einem Gutachter ermittelt. „Die Gutachten laufen noch. Aber man muss davon ausgehen, dass das Material mit Asbest verunreinigt sein kann“, sagt Muriel Eikmeyer, Pressesprecherin des Landratsamtes, auf Nachfrage unserer Zeitung.

Bevor das weitere Vorgehen aber geplant werden kann, müsse erst geklärt werden, ob die Böden mit Asbest belastet sind und wie hoch die Konzentration dann sei. „Man muss abwarten und dann wird weiter entschieden“, so Eikmeyer weiter. „Wichtig ist, dass das Verbot erlassen worden ist.“

Überschwemmungsgebiet nur selten von Hochwasser betroffen

Die betroffenen Flächen im Gewann Stadtösch liegen in einem Überschwemmungsgebiet. Bei einem etwaigen Hochwasser könnte so belastetes Material im Acker durch Bodenumlagerungen an und in die Luft gelangen. Gibt es dort also Überlegungen, gesonderte Maßnahmen zu ergreifen?

Jürgen Fromm, Amtsleiter des Wasserwirtschaftsamtes, teilt auf Nachfrage mit, dass die Ackerflächen „erst bei Hochwasserereignissen höherer Jährlichkeit, also seltener, überflutet werden.“ Zudem sei dort eine vergleichsweise geringe Strömungsgeschwindigkeit zu erwarten, sodass bei einer möglichen Überflutung auch damit zu rechnen sei, dass nur wenig Material bewegt werde. „Insgesamt ergibt sich nach aktuellem Kenntnisstand, dass auch auf diesen Flächen keine weiteren Sofortmaßnahmen – also über das in der Allgemeinverfügung festgesetzte Maß hinaus – erforderlich sind“, so Fromm abschließend.