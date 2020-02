Beuroner Chor spendet an Kloster

Seit Jahren unterstützt der Beuroner Chor mit dem Erlös aus den Weihnachtskonzerten den Erhalt des Klosters. Über 40 000 Euro konnten bisher an den „Verein der Freunde der Erzabtei Beuron“ gespendet werden. Eine Abordnung des Chors übergab den Erlös des Konzerts 2019 von 2000 Euro an Erzabt Tutilo Burger. Der Erzabt bedankte sich und wünschte dem Chor für das neue Projekt „Lobgesang“ und „Hör mein Bitten“ von Mendelssohn-Bartholdy gutes Gelingen. Das Konzert wird mit der Musikhochschule Trossingen und Solisten am 19. Juli in der Abteikirche Beuron aufgeführt. Für das Projekt sucht der Chor Gastsänger. Chorproben finden freitags von 19.30 bis 21.30 Uhr im katholischen Gemeindehaus Mühlheim statt. Der Probenplan ist unter www.beuronerchor.de einsehbar, Anmeldungen vor der Chorprobe beim Chorleiter Hans-Peter Merz. Unser Bild zeigt Chorvorstand Gerhard Kappeler, Erzabt Tutilo Burger und den Kassier Jürgen Zepf.