Betreuungszeit steigt von 35 auf 42 Stunden

Der Gemeinderat Mühlheim hat die Bedarfsplanung für das Kindergartenjahr 2014/15 abgeschlossen und den vorgestellten Plan einstimmig gut geheißen. Danach sind die 40 Krippenplätze für Kinder im Alter von ein bis drei Jahren vorrangig zu belegen. Nur in Ausnahmefällen und erst nach Absprache mit der Verwaltung können im evangelischen Kindergarten in der Vorstadt bis zu zwei Kinder unter drei Jahren in der Regelgruppe aufgenommen werden. Zudem wird die Regelgruppe im Kindergarten St.Josef (Städtle) künftig als Ganztagsgruppe eingerichtet. Im Kindergarten Stetten wird bei einer der beiden Krippengruppen die Ganztagsbetreuung eingeführt.

Man sei in der Verwaltung dauernd bemüht, die Kindergartenstruktur den sich ändernden Bedürfnissen der Eltern anzupassen, sagte Bürgermeister Jörg Kaltenbach bei der Beratung. Durch die zwei Krippengruppen im kommunalen Kindergarten in Stetten stünden seit Februar insgesamt 40 Krippenplätze für Kinder unter drei Jahre in Mühlheim zur Verfügung. Dies entspreche einem Angebot von rund 50 Prozent für Kinder unter drei Jahren. Damit liege die Stadt Mühlheim deutlich über dem Landesdurchschnitt. Dieser liege nach den neuesten Zahlen bei rund 25,5 Prozent.

Erstmals Ganztagsbetreuung für unter Dreijährige

Die Nachfrage der Familien gehe zudem immer mehr in Richtung Ganztagsbetreuung, berichtet der Schultes weiter. Nach der Vorbesprechung im Kindergartenausschuss solle es daher erstmals auch für Kinder unter drei Jahren eine Ganztagsbetreuung geben. Im Stettener Kindergarten sei künftig eine der beiden Krippengruppen halbtags und eine ganztags geöffnet. Im Kindergarten St. Josef gebe es künftig eine Ganztags- und eine Halbtagsgruppe. Damit erhöhe sich die Betreuungszeit von bisher 35Stunden auf nunmehr 42 Stunden.

Positiv fiel der Bericht von Hauptamtsleiter Ralf Sulzmann über den Winterdienst des städtischen Bauhofs aus. Waren es im Vorjahr 187Schneeräum-Einsätze, wurden in der vergangenen Winterperiode gerade einmal 78 Einsätze gezählt. Der sehr milde Winter wirkte sich auch auf andere Zahlen aus. Während im Winter 2012/13 2431 Einsatzstunden verbucht wurden, waren es im vergangenen nicht einmal die Hälfte. Es wurden 1014 Stunden aufgeschrieben. Auch der Verbrauch von Split und Salz lag deutlich unter dem der vergangenen Jahre. So sanken die Kosten von 9540 Euro im Winter 2012/13 auf 4448 Euro im vergangenen Winter. Abschließend sprach Sulzmann den Bauhofmitarbeitern und Helfern im Winter „Dank und große Anerkennung“ für ihren Einsatz gegen Schnee und Eis aus.

Bürgermeister Jörg Kaltenbach gab noch bekannt, dass man im Bereich der Straßenunterhaltung wieder eine so genannte Risse-Sanierung durchführen wolle. Dafür seien rund 5000 Euro eingeplant.

(ly)