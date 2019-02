Berufe-Forum der Realschule Mühlheim wird gut angenommen

Was sich vor Jahren aus kleinsten Anfängen heraus entwickelt hat, ist jetzt für viele Eltern und Jugendliche aus der Region Donautal-Heuberg fast schon ein Muss: Das Berufe-Forum der Realschule Mühlheim. Fast 40 Unternehmen, Betriebe, Schulen und Lerneinrichtungen haben sich am Montagabend in einer zweieinhalbstündigen Schau präsentiert, ihre Betriebe vorgestellt und um Lehrlinge und Nachwuchs geworben.

An den aufgebauten Ständen konnten sich sowohl Eltern als auch Schüler mit Lehrlingen und deren Ausbildern aus den Betrieben über Modalitäten und Gegebenheiten in den Firmen unterhalten. Das Mühl-heimer Berufe-Forum hat mittlerweile auch bei den Firmen in der Region einen festen Namen. Das beweist die Tatsache, dass für einige Firmen kein Platz im Gebäude zu finden war und sie auf die Warteliste fürs nächste Jahr gesetzt wurden. Die beiden BORS-Beauftragten der Mühlheimer Realschule, Hans-Joachim Maurer und Christoph Hermle, waren wie auch Rektor Rainer Abbt hochzufrieden über den Verlauf des Abends. Die Ferdinand-von-Steinbeis-Schule Tuttlingen und die Fritz-Erler-Schule Tuttlingen zeigten den weiteren Bildungsverlauf an weiterführenden Schulen der Region auf.

Neustrukturierung der Pflegeberufe Thema

Zum Start des Mühlheimer Berufe-Forums gab die Schulleiterin der Pflegeschule am Klinikum des Landkreises Tuttlingen, Isabelle Haschka, Tipps und Hinweise über die Körpersprache bei Vorstellungsgesprächen. Außerdem informierte sie über die Neustrukturierung der Pflegeberufe. Das war für den Elternbeirat der Realschule Mühlheim im Vorfeld ein wichtiges Thema.