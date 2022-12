Benefizkonzert in Stetten als großes Gemeinschaftserlebnis

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Das Benefizkonzert mit „Dos Mundos and friends“ wurde erneut zum großen Erfolg. Zahlreiche Gäste genossen den stimmungsvollen Abend im dekorierten Gemeindezentrum. Die von den Kindern der Grund- und Realschulbetreuung gemalten Weihnachtskühe deuteten bereits auf den guten Zweck hin, dem diesmal die Spendengelder zufließen werden. „Women For Women“ wird erneut bedacht und damit weitere Kühe für alleinstehende Frauen in Afrika kaufen. In der Konzertpause wurde das wertvolle Engagement dem Publikum durch Christina und Bernhard Schreiber nochmals vorgestellt.

Paddy Brohammer und Melanie Munoz, die als „Dos Mundos“ bekannt sind, war der Spaß am erneuten Auftritt in Stetten anzumerken. Diesmal hatten sie ihre Kinder Anna-Noelia und Lia-Salomé mit auf der Bühne sowie die aus Irland stammende Sängerin und Songwriterin Lynda Cullen. Es gab eine bunte Mischung an Liedern, die in die Zeit passen, aber auch viel Bekanntes zum Mitsingen wurde eingestreut. Ganz am Ende waren auch die Gäste im Saal wieder gefordert. Nach a-capella vorgetragenen Neujahrsgrüßen, stimmten sie bei „Halleluja“ wieder mit ein und auch beim traditionellen Abschluss „Feliz Navidad“ hielt es sie zum einen nicht mehr auf den Sitzen und zum anderen sangen sie kräftig mit.

Am Ende war und ist es das Zusammenspiel aller Akteure, das die Sache rund um das Benefizkonzert immer wieder zum Erfolg macht. In den Dienst der guten Sache stellten sich diesmal wieder die Stadt Mühlheim durch die Überlassung der Halle und Abstellung einiger Mitarbeiter, die Betreuungsteams der Grund- und Realschule mit weiteren Freiwilligen, die Bäckerei Buschle und zahlreiche private Kuchenspender und nicht zuletzt die zahlreichen Gäste mit ihren Spenden. Selbst Familie Schreiber, die den Reinerlös für ihren Verein „Women For Women“ erhalten, trugen mit der kostenlosen Tontechnik des eigenen Studios (www.studio-schreiber.de) zum Gelingen bei.