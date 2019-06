Bank zeichnet junge Künstler aus

Zahlreiche junge Künstler aus der Region haben an dem von den Raiffeisenbanken und Volksbanken ausgeschrieben 49. Internationalen Jugendwettbewerb „Musik bewegt“ teilgenommen. Die für den Geschäftsbereich der Raiffeisenbank Donau-Heuberg teilnehmenden Kinder und Jugendlichen sind in der Hauptgeschäftsstelle in Mühlheim persönlich ausgezeichnet und beglückwünscht worden. Alle jungen Künstler, sie hatten insgesamt 96 Bilder eingereicht, wurden von der Raiffeisenbank Donau-Heuberg jetzt beschenkt. Die ersten Gewinner jeder Alterskategorie wurden in das Bankgebäude eingeladen um ihren Preis persönlich anzunehmen.

Gruppe 1 (Klasse 1 und 2): 1. Selina Hafner mit „Apassionata“, 2. Mika Martin (beide GS Buchheim) mit „Feuermusik“, 3. Joceline Wildemann (GMS Obere Donau) mit „Manege frei“. – Gruppe 2 (Klasse 3 und 4): 1. Hannah Kunz mit „Balerina“, 2. Aylin Pilz mit „Mein Konzert“, 3. Lara Todt (alle GMS Obere Donau) mit „Love music“. – Gruppe 4 (Klasse 7 bis 9): 1. Anthony Alechshenko (RS Mühlheim) mit „Regenbogen der Musik“.