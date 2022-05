Bagger bleibt an einer Brücke hängen

Ein 57-jähriger Baggerfahrer ist mit dem Ausleger seiner Arbeitsmaschine in der Donaustraße gegen eine dortige Brücke geprallt. Der Vorfall ereignete sich am Montagnachmittag gegen 17 Uhr an der Kreisstraße 5900, zwischen Mühlheim an der Donau und Stetten. Durch den Zusammenstoß lösten sich im unteren Bereich der Brücke kleine Betonteile ab, weshalb die Brücke und die darunter entlangführende Donaustraße kurzzeitig von der Polizei gesperrt werden musste. Nach einer Begutachtung der Brücke durch einen Verantwortlichen der Straßenmeisterei Spaichingen konnte die Brücke wieder freigegeben werden. Der entstandene Sachschaden ist der Polizei noch nicht bekannt.