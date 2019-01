Bachraiber schellen die Fasnet in Stetten aus

Für die Stettener Bachraiber hat die heiße Phase der Fasnetszeit mit dem traditionellen Ausschellen begonnen. Die Narren hatten sich dafür allerbestes Wetter ausgesucht. Die Gruppe der Ausscheller, auch bekannt als die „Wilden 13“, gab den Einwohnern von Stetten an verschiedenen Plätzen des Ortes den närrischen Fahrplan bekannt mit dem Vers „Stettener Narre schaltet de Karre, zieht de Pflueg und fresset it gnueg“. Wer sich sofort dazu entschließen konnte, dem wurden gleich Eintrittskarten für den großen Ball der Bachraiber am Freitag, 1. März, im Gemeindezentrum verkauft. Es wird erstmals am Fasnetsfreitag keine Abendkasse geben.Die Bachraiber feiern in diesem Jahr das 30-jährige Bestehen als Narrenverein, deshalb versprechen sie ein besonderes Programm am bunten Abend. Die drei Vorverkaufsstellen sind: Bäckerei Buschle in Stetten, Neukauf in der Vorstadt und Gasthaus „Lamm“ in Stetten.