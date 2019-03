Bürgerliste präsentiert Kandidaten für Mühlheim und Stetten

Die Bürgerliste hat ihre Kandidaten für die Wahl in den Gemeinderat Mühlheim und den Ortschaftsrat Stetten nominiert. Man sei froh, dass man eine starke und ausgewogene Liste der Mühlheimer und Stettener Bürgerschaft präsentieren könne, erklären die beiden Sprecher der Listen, Emil Buschle und Rainer Langeneck. Die Bürgerliste verstehe sich als die maßgebende und treibende Kraft, sowohl auf den Rathäuser in Mühlheim als auch Stetten.

Vieles, was in der Vergangenheit bereits erreicht worden sei, müsse man erhalten und ausbauen. Weiteres müsse in Angriff genommen werden. Im Wahlprogramm der Bürgerliste haben Themen, wie die Finanz- und Vermögenssituation der Stadt, Stadt- und Dorfentwicklungsfragen und die Gewerbeförderung Priorität. Der Ausbau der Breitbandverkabelung sei ein wichtiger Faktor im Hinblick auf Bildung und Wirtschaft. Die Siedlungsentwicklung und die weitere Baulandausweisung stehen ebenso auf der Agenda, wie die Verbesserung der Attraktivität in der Oberstadt und im alten Ortskern in Stetten.

Akzente im Bereich Tourismus setzen

Mühlheim habe auch das Potential für mehr Tourismus. Mit Hilfe von Förderprogrammen wolle man hier Akzente setzen. Unbegrenzter Flächenverbrauch sei keine Lösung, deshalb will man auch das Thema der Baulücken und der Innenentwicklung intensiver als bisher angehen. Die Frage, wieviel Wachstum brauchen Mühlheim und Stetten noch, um das bisherige Infrastrukturangebot aufrechterhalten zu können, sei eine Kernfrage, die man zeitnah im Dialog mit der Bürgerschaft diskutieren müsse.

Die Bürgerliste will sich auch in Fragen der Vereinsförderung, dem Sprachunterricht an Schulen und Kindergärten, der familiengerechten Kinderbetreuung und der Jugendarbeit engagieren. Die Realschule müsse gestärkt werden. Ein weiteres Thema ist das generationsübergreifende Zusammenleben, um dem Aspekt der zunehmenden Vereinsamung alter Menschen entgegenzuwirken. Ebenso müsse die ärztliche Versorgung auf Sicht gewährleistet bleiben. Dies sei ein wichtiger Standortfaktor. Mit verschiedenen Aktionen versucht die Bürgerliste mit der Bürgerschaft in Kontakt zu treten.