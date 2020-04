Bürgerhaus Stetten erstrahlt in neuem Glanz

Das Bürgerhaus in Stetten erstrahlt jetzt innen wie außen in neuem Glanz. In den Jahren 2003 und 2004 war das Bürgerhaus bereits unter der Regie des Tuttlinger Architekten Heinrich Binder umfassend saniert und umgebaut worden. Seitdem bildet es zusammen mit dem Gemeindezentrum das kulturelle und gesellschaftliche Zentrum im Mühlheimer Stadtteil Stetten.

Die für das Gebäude markanten Fensterläden waren allerdings in die Jahre gekommen und konnten nicht mehr saniert werden. Die Grundsubstanz war zu sehr angegriffen. Nun sollten die Fensterläden erneuert werden. Den Auftrag dafür sicherte sich die Firma Holzbau Damaschke, die den konstruktiven Holzschutz bei der Herstellung der neuen Läden deutlich verbesserte. Unter anderem wurde eine Tropfkante eingearbeitet und die Leisten wurden abgeschrägt, damit Regenwasser künftig besser ablaufen kann.

Auch innen hat das Bürgerhaus eine Rundumerneuerung erhalten. Die Firma Kupferschmid aus Dürbheim hat den Parkettboden sowie die Holztreppe abgeschliffen und neu versiegelt. Hausmeister Reimund Nock hat die beiden Versammlungsräume, das Treppenhaus, die WC-Anlagen, die Garderobe und die Küche frisch angestrichen. Insgesamt wurden rund 40 000 Euro in die Substanzerhaltung des ortsbildprägenden Gebäudes investiert.