Eine Autofahrerin ist am Mittwochmorgen auf der Kreisstraße von Mühlheim nach Mahlstetten mit ihrem Wagen ins Bankett geraten und in eine Böschung gefahren. Die 19-jährige Fahrerin verletzte sich durch den Unfall leicht am Kopf. Sie musste laut Polizei mit einem Rettungsdienst zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. An ihrem Ford entstand ein Schaden von 4000 Euro. Das Auto musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.