Beim Abbiegen hat ein 56-jähriger Opel-Fahrer im Mühlheim den Gegenverkehr missachtet. Der Autofahrer bog laut Polizei trotz Gegenverkehrs von der Donaustraße nach links in die Josef-Lang-Straße ab. In der Einmündung kam es zum Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden VW Polo einer 66-jährigen Frau. Die Beteiligten blieben unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 8000 Euro.