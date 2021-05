Ausweitung des Angebots: Turnverein unterstützt Testzentrum mit neuem Termin

Bürger im Verwaltungsraum Donau-Heuberg können sich einmal in der Woche kostenlos testen lassen. In Mühlheim werden die Tests nun auch am Samstagmorgen angeboten. Ein neues Angebot gibt es in Kolbingen.

In Mühlheim wird bisher montags, mittwochs und donnerstags jeweils in der Zeit von 18 bis 20 Uhr getestet. Im Einsatz sind dabei geschulte Ehrenamtliche der Feuerwehr Buchheim, des Kindergartens Stetten, der Nachbarschaftshilfe Mühlheim/Stetten sowie der Mühlheimer DRK-Ortsgruppe. Ab Samstag, 8. Mai, bietet nun ein geschultes Team des Turnvereins in der Zeit von 9 Uhr bis 11 Uhr ein weiteres Zeitfenster an. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Die benötigten Formulare sollten aber bereits in zweifacher Ausführung ausgefüllt mitgebracht werden. Diese stehen unter anderem auf der städtischen Homepage bereit.

Ebenfalls ohne Anmeldung laufen die Testungen in Kolbingen ab. Am Montag und Mittwoch von 17 bis 18 Uhr kann der Bürgertest im Dorfgemeinschaftshaus in Anspruch genommen werden. In Fridingen muss man sich bei der Stadtverwaltung anmelden. Dort wird dienstags und freitags in der Sporthalle getestet. Die Zeiten wurden auf 17.45 bis 20.15 Uhr ausgedehnt.